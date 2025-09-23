

オリーブハマチ（資料）

香川県のブランド魚「オリーブハマチ」が2025年10月3日から県内外のスーパーや百貨店で約3カ月販売されます。オリーブハマチが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

香川県は1928年、ハマチ養殖の事業化に成功した「ハマチ養殖発祥の地」です。 「オリーブハマチ」は2007年、香川県花・県木のオリーブと香川県魚のハマチを合わせて誕生したオリジナルブランドです。オリーブの葉の粉末を加えた餌を与えて養殖します。酸化・変色しにくい肉質でさっぱりとした味が特徴です。

プレゼントキャンペーンは2025年10月3日～11月5日、香川県内外の約615店舗で実施します。「オリーブハマチ」「オリーブブリ」「オリーブマダイ」「オリーブサーモン」の購入者が対象です。商品に添付されているシールを専用はがきか郵便はがきに2枚以上貼り、郵送して応募します。

抽選で「オリーブハマチ」「オリーブマダイ」「オリーブサーモン」のフィーレ（3枚おろし、冷蔵・冷凍）が50人ずつ（計150人）、オリーブ水産物保冷パックが50人に当たります。