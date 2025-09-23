見た目に仕草に、大好評ラッシュだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月22日の第1試合に渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）が今期初出場。試合開始前に深々とお辞儀すると、ファンの間でも「深いおじぎ」と話題になった。

【映像】日向藍子の“深すぎるお辞儀”

常に麻雀が打てることの感謝を忘れないことで知られる日向だが、今シーズン初出場でもそれは変わらない。入場シーンでは、真っ直ぐカメラの方に向き合い、深くお辞儀をしてから卓へ。さらに試合開始の合図が入ると、額を卓につけるほど深く頭を下げてから戦いに臨んだ。

Mリーグを追いかけるファンからすれば見慣れたシーンではあるが、改めてファンからも反響が集まった。さらにユニフォームではミニスカートを採用したことで、オフ期間にシェイプされたという日向のスタイルも際立つことに。「ひなたんカワユス」「ミニスカ！！」「一番かわいい！」と、こちらも大好評だった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

