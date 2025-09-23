フランスのマクロン大統領が「人質を解放し、ガザで虐殺を止める時が来た」として、パレスチナの国家承認を発表しました。

【映像】ガザ市の被害の様子

「イスラエルの人々とパレスチナの人々の平和のために、フランスがパレスチナ国家を承認することを宣言する」（マクロン大統領）

フランスのマクロン大統領は22日、ニューヨークの国連本部で開催されたパレスチナをめぐる会合で、「48人の人質を解放し、ガザで虐殺を止める時が来た」として、パレスチナを国家として承認しました。

マクロン氏は、イスラエルにガザへの攻撃の停止を要請する一方で、「パレスチナ国家の承認は、ハマスにとっても反ユダヤ主義者にとっても敗北だ」として、ハマスに48人の人質を解放するよう求めました。

また、人質全員の解放を条件に、パレスチナに大使館を設立する方針を明らかにし、「パレスチナは主権国家となり、非武装化されることになる」と主張しました。

パレスチナを国家承認した国は、21日に表明したイギリスやカナダを含め、150カ国を超えていますが、アメリカやイタリア、日本は承認を見送り、G7（＝主要7カ国）の間で、判断が分かれています。（ANNニュース）