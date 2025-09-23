有吉弘行らが真剣想像！肛門科医でも驚く「肛門から抜けなくなった意外な物」

9月21日（日）の『有吉クイズ』では、さまざまな業界の人にとったアンケートを基に作成されたクイズに出演者が答える「気になる業界Q 100人を目指して聞きました」が放送された。

肛門科医が患者の肛門に入っていてビックリした物を明かすアンケートでは、意外な物が次々と飛び出し出演者たちに衝撃が走っていた。

【映像】肛門科医でも驚愕！患者の肛門に入っていた衝撃の物とは…

今回は有吉弘行＆ゆうちゃみ、ウエストランド・井口浩之＆藤田ニコル、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル＆ヒコロヒー、霜降り明星・せいや＆蛙亭・イワクラが2人1組のチームとなってクイズに解答することに。

「肛門科の医師が患者から『肛門から抜けなくなった』と言われてビックリした物は？」というクイズでは、有吉たちがさまざまな答えを出すも、なかなか正解を当てられず大苦戦。

そこで野村真季アナウンサーが「皆さんも口にするものです」「形は円柱」などとヒントを出す。

すると、ついにゆうちゃみが答えの「缶コーヒー」に辿りつくも、正解を聞いた面々は「マジ!?」「入るん!?」と戸惑いを隠せない様子。

しかし、さらに難しいとされる解答では、缶コーヒーを上回る予想外の物が肛門に入っていたことが明かされ、「そうなの!?」「痛いよ！」とスタジオに衝撃が走っていた。