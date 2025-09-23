俳優の井浦新（50）が22日、自身のインスタグラムを更新。人気ドラマの“その後”を投稿し、反響を呼んでいる。

「虹ノ村診療所の凸凹トリオは今も仲良く元気にしてますよ〜」とつづり、3人の後ろ姿を投稿した。

「みんなの心に虹がかかりますように」と記し、「@nijiirokarte #にじいろカルテ」と添えた。

この投稿に、ファンからは「最高のスリーショット」「素敵な3ショット」「えっ！えっ！充希ちゃんと匠海くん！！嬉しい」「今も交流があると知って胸熱です」「今も仲良しなの凄い嬉しいー」「3人さんの後ろ姿見れて嬉しいです」「素敵な関係ですね」「懐かしいー」「大好きなトリオ」「また会いたいな」「3人の関係性がとっても素敵で大好きなドラマでした」「第2シーズン熱望」「凸凹トリオを見て心に虹がかかりました」などの声が寄せられている。

「にじいろカルテ」は21年1月期にテレビ朝日で放送された連続ドラマ。人気脚本家・岡田惠和が初めて手掛ける医療ドラマで、高畑充希が主演し、虹の村診療所で働きながら自身の病とも向き合っていく物語。高畑演じる内科医・紅野真空とともに、 北村匠海演じる看護師・蒼山太陽、井浦新演じる外科医の浅黄朔が虹ノ村診療所で働いていた。