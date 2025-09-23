中谷潤人（Ｍ・Ｔ）がＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級王者を返上してスーパーバンタム級に転向することを受け、ＷＢＣはバンタム級１位の那須川天心（２７＝帝拳）と同級２位・井上拓真（２９＝大橋）に王座決定戦を命じたと、米メディア「ボクシングシーン」が報じた。

同メディアによると、両陣営はＷＢＣの指示を待たずして交渉を開始していたとし、１１月の東京開催を目指しているという。合意に至らなかった場合は、１０月２１日に入札が行われると同メディアは伝えた。

那須川は、キックボクシングからボクシングに転向し、２３年にプロボクサーデビュー。現在７戦無敗（２ＫＯ）。今年は２月に元バンタム級王者ジェーソン・モロニー（オーストラリア）、６月にはビクトル・サンティリャン（ドミニカ共和国）に判定勝ちした。

拓真は２０勝（５ＫＯ）２敗。兄は世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）。２０２３年４月にはソリス（ベネズエラ）との王座決定戦に勝ち、ＷＢＡ世界バンタム級王座を獲得して２度防衛したが、昨年１０月に堤聖也（角海老宝石）に判定負けして王座から陥落していた。

中谷と尚弥は、１２月２７日にサウジアラビア・リヤドで開催されるイベントで、それぞれ別々の試合に出場する予定となっている。