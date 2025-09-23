インスタグラムを更新

バレーボール女子日本代表の主将・石川真佑がインスタグラムを更新。かねてから交流を続けてきた人物との再会を報告した。お揃いアイテムも披露している。

石川の隣に並んでいたのはフルート奏者でモデルのCocomiだ。「お揃い増えたぁ たくさん被るもんねーー」とつづり、お揃いアイテムをお披露目。色違いのキャップをかぶり、笑顔で並んでいた。

2人の交流が明らかになったのは昨年だった。石川との出会いをフォロワーから問われたCocomiが「奇跡のDM」と告白。今月7日に閉幕した世界選手権後には、笑顔で肩を並べる2ショットをCocomiがインスタグラムで公開。「まゆここ、やっと再会！」「に、似てきた!?」とも記し、親密ぶりが注目されていた。

石川の投稿に対して、フォロワーからは「本当仲良いね、姉妹みたい」「かわいいー！」「二人の笑顔にホッとしちゃってます」「お2人が可愛い過ぎます」といったコメントが書き込まれ、反響が広がっている。

石川は主将として今年の世界バレーで日本をけん引。惜しくもメダルに届かず4位だったものの、大会のベストアウトサイドヒッターに選出される活躍ぶりだった。



（THE ANSWER編集部）