【GUのネイビー】が大当たりかも！ 40・50代の高見え♡「上品カーデ」

秋の気配とともに、まといたくなる上品なネイビーのアイテム。この秋冬のトレンドカラーであるブラウンやレッド系カラーとも相性がよく、クラシカルな淑女のムードを高める優秀カラーです。そこで今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、40・50代に似合うネイビーのカーディガンをピックアップ。秋の主戦力として活躍が見込めるカーディガンこそ、汎用性の高いカラーのものをGETしてみて！

ボタンが映える半袖ニットカーディガン

【GU】「ケーブルメタルボタンカーディガン」＜69 NAVY＞\1,990（税込）

暑さが長引きがちだからこそ楽しめるアイテムとして、積極的に取り入れたい半袖ニット。落ち着いたネイビーのニット地にゴールドカラーのメタリックなボタンが映える、上品なカーディガンはぜひ押さえておきたいところ。細めのケーブル柄もクラシカルなムードを醸し出してくれそう。羽織りとして着るだけでなく、ボタンを留めてプルオーバーとしてスタイリングするのもGOOD。

ボーイッシュなデニムパンツコーデをキレイめに着地

ゆとりのあるテーパードシルエットが印象的なユニセックスラインのデニムパンツに合わせれば、お茶目な大人の上品カジュアルコーデが完成。カーディガンのおかげでボーイッシュに寄りすぎず、品のある印象をキープできそう。カーディガンがピタッとしすぎないシルエットかつショート丈なので、ボリューム感のあるボトムスともバランスよくキマります。

ジャケットライクに羽織れるツイード調の生地感

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」＜69 NAVY＞\2,990（税込）

複数の種類の糸を編み込んで表現したツイードのような風合いによって、高見えに期待できるニットカーディガン。ジャケットのデザインを落とし込んだようなディテールが、気楽に羽織れるカーディガンでありながらエレガントな雰囲気も高めてくれそうです。本格的なアウター未満の羽織りとして、季節の変わり目に重宝しそう！

フリルブラウスを重ね、淑女の装いに

黒のロングスカートと合わせたダークトーンのキレイめコーデも、ツイードライクな生地のおかげでのっぺり見えを回避。大きめのゴールドカラーのボタンが、アクセサリー代わりのアクセントになってくれます。首元や袖口にフリルがあしらわれた甘口なブラウスを下に重ねれば、淑女の雰囲気が漂うクラシカルな装いを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ