岡田将生「大豆田とわ子」共演者からの贈り物が話題「結婚のお祝いかな？」「みんな直筆ですごい」
【モデルプレス＝2025/09/23】俳優の岡田将生が9月22日、自身のInstagramを更新。ドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」（カンテレ／2021）の共演者からの贈り物を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】高畑充希、岡田将生とお揃いの指輪キラリ
岡田は「＃うれしいなぁ＃大豆田とわ子と三人の元夫」とハッシュタグをつけて投稿。角田晃広（東京03）、松たか子、松田龍平の直筆署名が入った白い熨斗がかけられた贈り物の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵な関係性ですね」「交流あって嬉しい」「結婚のお祝いかな？」「みんな直筆ですごい」「ほっこり」「続編期待してます」といったコメントが寄せられている。
岡田は2024年11月19日、ドラマ『1122 いいふうふ』（Prime Video）では初共演にして夫婦役を演じた女優の高畑充希との結婚を発表。2025年7月には高畑の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高畑充希、岡田将生とお揃いの指輪キラリ
◆岡田将生、共演者からの心温まる贈り物に感謝
岡田は「＃うれしいなぁ＃大豆田とわ子と三人の元夫」とハッシュタグをつけて投稿。角田晃広（東京03）、松たか子、松田龍平の直筆署名が入った白い熨斗がかけられた贈り物の写真を公開した。
岡田は2024年11月19日、ドラマ『1122 いいふうふ』（Prime Video）では初共演にして夫婦役を演じた女優の高畑充希との結婚を発表。2025年7月には高畑の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】