バロンドール初受賞のデンベレにトロフィーを授与したロナウジーニョ氏

2025年のバロンドールが現地時間9月22日に発表され、パリ・サンジェルマンの4冠達成に貢献したフランス代表FWウスマン・デンベレが初受賞を果たした。

授賞式では2005年の受賞者である元ブラジル代表MFロナウジーニョ氏が登場。45歳になったスーパースターがプレゼンターを務めて反響を呼んでいる。

デンベレは昨季公式戦53試合で35ゴール14アシストと傑出した成績を残した。悲願のチャンピオンズリーグ初優勝を筆頭に、リーグ・アン、フランスカップ、そしてフランス・スーパーカップと“4冠”達成の立役者となった。昨年のスペイン代表MFロドリ（マンチェスター・シティ）に続き、2年連続で初の受賞者が誕生となった。

そんなデンベレの受賞を発表し、トロフィーを授与したのがPSGやバルセロナで活躍し、2005年に同賞を手にしたロナウジーニョ氏だった。SNSでは「ロナウジーニョのオーラまじで半端ない」「カッコよすぎる」「エモい」「ロナウジーニョからトロフィー授与最高すぎる」「胸アツ」と20年の時を経て、受賞者からプレゼンターとなった稀代のファンタジスタの登場が大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）