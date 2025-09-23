松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、9月23日午前10時から「秋のクーポン祭り第2弾」として「定番焼肉定食3メニュー 100円引き」を実施してします。

期間中、毎日利用OK

同キャンペーンは、期間中に公式アプリで注文すると、人気メニュー「定番焼肉定食」が100円引きになるというもの。肉2倍の「ダブル定食」は200円引きになります。

100円引きの対象商品は「牛焼肉定食」「カルビ焼肉定食」「厚切り豚カルビ焼肉定食」（いずれも通常価格890円→790円、以下税込み）。200円引きの対象商品は「牛焼肉W定食」「カルビ焼肉W定食」「厚切り豚カルビ焼肉W定食」（いずれも通常価格1390円→1190円）。テイクアウトの場合、「みそ汁」は別途料金。「松弁デリバリー」は対象外です。

10月31日午後11時59分まで、全国の店舗（一部店舗を除く）で実施中。同社は「期間中は毎日ご利用いただける『秋のクーポン祭り』、ぜひこの機会に松屋アプリをご活用ください」とコメントしています。