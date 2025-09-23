【大人気連載プレイバック】#28

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの谷繁元信氏について綴られた、秦真司氏による「間近に見た名将の真実」（第36回＝2021）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

中日のコーチを務めた2005年から2年間、私は落合博満監督が名古屋市内に所有するマンションに住んでいた。04年にコーチ契約をする際、球団に「監督のマンションが空いているけど、どうする？」と勧められたのだ。ナゴヤドームから5キロほどの場所にあり、当時の二軍監督も住んでいた。ただ、そのマンションに落合監督はいなかった。東京に自宅があるが、名古屋ではホテル暮らしをしていたようだ。

中日はコーチ陣の待遇が良かった。他球団と違うのは「自由に使っていいよ」とまとまったタクシーチケットをポンと渡されたこと。私は30分ほどかけて徒歩で通ったため、ほとんど使わなかったが、「ナイター後くらいは乗って帰っていいんだぞ」と球団に念を押されたほどだ。太っ腹だと思ったが、落合監督が「コーチ陣に不自由な思いをさせないように」と球団に頼んでいたからだった。

捕手コーチとして勉強になった男が、当時の正捕手・谷繁元信である。現役時代、年間盗塁阻止率リーグトップをマークすること計5回。横浜に在籍していた01年には阻止率.543という驚異的な数字を記録した。

まず「際どいゾーンに来たボールをストライクと判定させる」捕球技術、「フレーミング」がうまい。二塁盗塁阻止の際、捕球時の右足の位置から送球時の右足の設置位置が近く、そして素早い。重心移動が少なく、球を捕球し、握りかえてリリースするまでが0.57〜0.58秒。これはプロでもトップクラスの速さである。特に強肩というほどではなくても、コントロールが抜群に良く、野手が捕りやすい球の質だった。

動きが小さいため、打者に邪魔されない。動きが小さくても投げられる秘密は「捻転動作」にある。骨盤を切り返し、ひねるのがうまい。捕ってからの速さと針の穴を通すコントロールによって盗塁を刺していた。

巨人の小林誠司は鉄砲肩を誇るが、右足を大きくステップするため、強い送球はできても、打者にバスターやレイトスイングなどで邪魔をされるケースも出てくる。矢のような送球は見栄えはいいが、コントロールが安定しないというデメリットもある。私が巨人のバッテリーコーチの時は、谷繁を参考に小林を指導した。今ではムダな動きが少なくなり、盗塁阻止率も上がっている。

キャッチャーミットにも特徴が出る。谷繁は投手が見やすい丸いタイプを使い、パチッと止めるように捕る。ヤクルトの古田敦也は動きながら捕るタイプ。だから、ファーストミットのような長いタイプを好み、引っ掛けるように捕っていた。2人の球界を代表する捕手は、捕球の仕方が全く違った。

落合政権を支えた谷繁だが、性格が強く、投手陣と衝突することもあった。（つづく）

◆はた・しんじ 1962年、徳島県生まれ。鳴門高を経て法大4年時に日本代表としてロサンゼルス五輪で金メダルを獲得。84年、ドラフト2位でヤクルト入団。90年に捕手から外野手に転向。92年の西武との日本シリーズ第6戦でサヨナラ本塁打を放つなど強打の野手として活躍した。現役通算16年間で打率.262、97本塁打、341打点。2001年にロッテの二軍打撃コーチ、05、06年に中日の捕手コーチ、08〜11年はBCリーグ群馬の監督、12年から巨人の一、二、三軍バッテリーコーチを歴任。17年限りで退団も19年に巨人に復帰し、ファームバッテリー兼打撃コーチ。現在は野球解説者。

◇ ◇ ◇

