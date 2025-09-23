「バーニング・サン」事件で実刑判決を受け、2023年に出所したグループBIGBANG（ビッグバン）出身のスンリ（V．I、本名イ・スンヒョン）の近況が伝えられた。

最近、オンラインコミュニティでは目に見えて太ったスンリの写真が話題になっている。写真の中で帽子をかぶり半袖シャツ姿のスンリは、ある女性の隣で笑みを浮かべている。インターネット上では、この女性がマレーシアのジュエリーブランドと関わりのある人物ではないかとの推測が出ている。

写真に写ったスンリは以前に比べ、顔や腹などがふっくらした姿だ。満面の笑みを浮かべた写真に、ネットユーザーたちは「もう表に出てこないでほしい」と否定的な反応を示した。

スンリは2019年、「バーニングサンゲート」を通じて性犯罪歴が知られ、芸能界から追放された。当時スンリは、売春、売春あっせん、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反（カメラ等利用撮影など）、常習賭博、外国為替取引法違反、食品衛生法違反、業務上横領、特定経済犯罪加重処罰法違反、特別暴行教唆など9つの容疑で起訴された。2022年5月26日、大法院（最高裁判所）がスンリの上告を棄却し、懲役1年6カ月が確定。驪州（ヨジュ）刑務所で服役し、2023年2月9日に満期出所した。

スンリは出所後も数多くの海外イベントに参加し、人脈を誇示してきた。カンボジアのあるイベントでは「G-DRAGONをここに連れてくる」と叫ぶ姿が目撃され、インターネット上で「全く反省の色がない」との非難を浴びたこともある。

最近では、海外を拠点にした事業活動を構想中との噂とともに、暗号資産トレーダーであり高級ブランド品鑑定士として知られる人物と一緒に写った写真が公開されたりもした。