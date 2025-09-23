【大人気連載プレイバック】#27

◇ ◇ ◇

トマトが死ぬほど嫌いで寂しがり屋の携帯依存症。グラウンドでは無口だが、球場を出るとハイテンションで冗舌になるのが二岡である。

振られた質問に対して必要最低限のことしかしゃべらない。

「左ふくらはぎの状態はどう？」「大丈夫です」「ランニング本塁打は初めてだって？」「ええまあ」「今年の目標は？」「そこそこに打てれば」

これを30分の番組特集に仕立てるのが、いかに絶望的な作業か。「チョットでもいいから面白くしゃべってくれ」と番組スタッフは心の底から哀願するのだが、飲み友達のエース上原は、逆に笑いながら全否定する。

「普段は無愛想に見えるでしょ？ これがユニホームを脱ぐと性格が豹変するね。焼き肉食べながら飲むと、ダジャレがポンポン出ておやじギャグの連発に圧倒されるんだから。オフにはメガネかけて自転車こいで1人でコンビニに買い物に行くらしいけど、誰も二岡に気付かないんで、アイツ、むっとしてたね」

上原が遠征に参加しない時には頻繁に携帯メールを送ってくるマメ男。エースの新婚家庭もさぞ戸惑っているだろう。以前ほどではないが二岡はモテる。巨人軍独身寮で記録したファンレターの数とバレンタインチョコの量のぶっ千切りの1位はこの二岡だった。関本投手コーチが当時、よみうりランドでモテ男から「いや〜すまんなあ。でもそんなに食えんよ」とチョコを分けてもらうシーンを何度も見た。

この二面性男が先日の日本ハム戦の本塁打でようやく開眼したようだ。得意の右翼への流し打ちの本塁打。私はその談話が気になった。

「今まで形にこだわっていたんですが、適当に振ったら打球が伸びたんです。思わずこれだって感じましたね」

こと野球には完璧を求める男がこの「テキトー」発言。二岡のココロに変化があったのか。あるいは新庄の超人的なパフォーマンスに刺激を受けたのか。そういえば二岡は、かつて深紅の特注シャツにサングラス姿で球場入りした新庄を食い入るように見つめていた。グラウンドで「面白い二岡」に遭遇する日も近いかもしれない。

この日のロッテ戦では初回に先制の口火を切る安打を放ち、３打数１安打だった。

▼そめや・けいじ 1955年9月25日、宇都宮市出身。法大卒後早大大学院で臨床心理を専攻。ラジオ日本に入社、チーフアナウンサーとして25年間、「ジャイアンツナイター」を中心にプロ野球など20種目以上を担当。2005年から本格的なしゃべるフリージャーナリストとして活動。

