森保ジャパンの基本布陣は、GKに「3（DF）−4（ボランチ2人＋ウイングバック2人）−2（インナーハーフ）−1（トップ）」である。

中でもDFラインの前に位置し、相手の攻撃の芽を潰しながらボールを奪取し、そこからボールを散らして攻撃の起点となるボランチ（守備的MF）は、攻守のかなめとして「チームの心臓部」と言われている。

そのボランチの序列でいうと、まずは英プレミアの名門リバプール所属で代表キャプテンのMF遠藤航（32）が一番手。ポルトガルの強豪スポルティングで活躍しているMF守田英正（30）が、2番手として遠藤とコンビを組んで先発することが多い。

3番手以降は英プレミアのクリスタルパレスMFの鎌田大地（29）、そして英チャンピオンシップ（2部）リーズの主軸として今季の英プレミア昇格の殊勲者であるMF田中碧（27）の2人が、遠藤と守田の鉄板ボランチコンビの牙城を崩そうと虎視眈々とチャンスを窺うーーという図式だった。

それが一気に崩れそうな状況になってきた。

日本時間21日のアウクスブルグ戦でドイツ初ゴールを決めたマインツ所属のMF佐野海舟（24）が、日本代表ボランチのレギュラー争いに割って入ってきたのである。

「ドイツ2年目の佐野の最大のストロングポイントは、豊富な運動量と＜1対1の戦い=デュエル＞の勝利確率が高いこと。実際、ドイツ1年目の昨シーズンは総走行距離数1位・デュエル勝率4位となって話題を集めた。今季は＜ボールを奪ってからの攻撃に積極的に関与する＞ことを目標に掲げ、アウクスブルグ戦の前半早々にボール奪取からドリブルで攻め上がり、左足ミドルシュートを放って初ゴールを決めた。後半15分には自陣で相手パスをインターセプトすると右サイドを駆け上がり、相手PA手前で絶妙ラストパスを送り、チーム2点目をお膳立てした。攻守ともにスケールアップが著しく、レギュラー組の遠藤、守田、鎌田もウカウカできないレベルに成長したといっていい」（サッカー関係者）

これで一気に陰が薄くなったのが、2022年カタールW杯のスペイン戦で「三笘の1ミリ」のラストパスをゴールに押し込み、大金星の立役者となったMF田中である。

英2部では攻守に際立ったプレーを披露してきたが、今季はシーズン当初からフィジカル勝負の場面で力負けすることが多く、対戦相手の攻撃陣に翻弄されるシーンも目立っている。

相手に的確なプレスを掛けられず、ボールを奪えなくなり、攻撃の起点となってゴールに関与するプレーも減って先発から外れるーーという悪循環に陥っている。

日本時間20日の第5節ウォルバーハンプトン戦で田中はベンチスタート。3ー1で迎えた後半38分、先発ボランチのMFロングスタッフに代わって投入された。田中にとって第2節アーセナル戦以来の出場だった。

試合終盤の時間稼ぎ要員となり、今シーズンを控えとして過ごし、パフォーマンスが低下することになれば、来年6月11日に開幕する2026年北中米W杯のメンバー入りもおぼつかなくなる。

急騰中の佐野株とは対象的に下落一方の田中株。正念場である。

◇ ◇ ◇

