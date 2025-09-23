俳優武田鉄矢（76）が23日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。実在不明のAI医師による健康動画に注意を呼びかけた。生成AIで作られたと思われる健康法のPR動画の中には、再生回数が60万回を超えるものもあるという。動画で語られた医師の氏名を検索しても、医師免許保持者の中には存在しなかった。

武田はこれらの動画について、「簡単に信じませんよね。見ると信じるは別問題」とした。続けて、「この人たちの話って、高齢者から言わせると飽きちゃうんですよ。本物が持っている何かがないんですよ。この人たちには。抑揚がなかったり、よどみなく言葉を発するという。だいたい、言葉によどみがない人は、だまそうとする人が多いですよ」と持論を展開した。

スタッフに映像をアップするように頼んでのぞき込むと、おかしな部分も指摘した。「白衣を着ているが、後ろに鳥居があるんですよ。鳥居の前で、頻尿の話とかします？ しっかり見て確かめましょう。どこか、この人たちが作るコンテンツには演出がある。演出って、医療に必要ありませんので。このへんでわれら高齢者は見抜くべきじゃないかな」と訴えた。

MC谷原章介から、「お医者さんが健康の話を鳥居とか竹やぶの前でする必要ないですね」と言われると、「われわれ何十年も生きてきた知恵がありますんで。その知恵を照らし合わせて見抜きましょう。絶対、言葉遣いが変です」と補足して強調していた。