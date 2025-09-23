元放送作家で起業家の鈴木おさむ氏が23日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。実在不明のAI医師による健康動画が横行していることに、戸惑いを見せた。番組で流れた生成AIで作られたと思われる健康法のPR動画は、再生回数が60万回を超えているという。動画で語られた医師の氏名を検索しても、医師免許保持者の中には存在しなかった。

高血圧の鈴木氏は、「調べるとすぐ出てきちゃうよね。高血圧だから、そのことに興味を示すとYouTubeとか検索ですぐ出てきちゃうから。信じちゃいます」とした。

また、よく見るという動物の動画を引き合いに出した。「最近ショートで勝手に作られているんですけど、ワニとトラが戦っている。めっちゃよくできているやつで、子どもが見たら信じちゃうんですよ。僕らが見ても、これ本当かなと思いながら見るから、見分け方が正直分からないです」と話した。

再生回数が多いと、私たちはどうしても信じやすくなる。「純粋に再生数が高いヤツって、よくできてますよね。別に良かろうが悪かろうが、面白く作ります。情報がニセモノだとしても、面白く作るのは可能なんで。だから、再生数を稼ごうとしたら、クオリティーは高くなりますよ」と心理を解説した。そのうえで、「ちゃんと名乗っているものを見ろ」と警鐘を鳴らした。

横行するニセ動画には、「インスタだと、AIで作っているものに関しては、『AIです』と結構書いてある。今後、ハッシュタグPRって出すのと一緒で、そういうルールにしてほしいです」と注文していた。