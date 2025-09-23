東京のコラボアフタヌーンティー5選。スヌーピー、アナスイなどキャラクターやブランドの世界観を表現したスイーツ＆セイボリー
◆東京のコラボアフタヌーンティー5選。スヌーピー、アナスイなどキャラクターやブランドの世界観を表現したスイーツ＆セイボリー
画像：中国料理「花梨」／ANAインターコンチネンタルホテル東京
今すぐ行ける、東京で開催中のコラボアフタヌーンティーをご紹介。コミック誕生75周年を迎える「PEANUTS」と帝国ホテルがコラボレーションした「Afternoon Tea Celebrating 75 Years of PEANUTS」、ブランドのシグネチャーカラーであるパープル、蝶やバラのモチーフがスタンドを彩る、ザ ストリングス 表参道の「ファンタジー＆ローズ アフタヌーンティー with ANNA SUI」など。心ときめくアフタヌーンティーがラインナップ！
◆インペリアルラウンジ アクア／帝国ホテル 東京（日比谷）
PEANUTS75周年を盛大にお祝いするアフタヌーンティーでパーティー気分
帝国ホテル本館最上階にある「インペリアルラウンジ アクア」から、コミック誕生75周年を迎える「PEANUTS」とコラボレーションしたアフタヌーンティー「Afternoon Tea Celebrating 75 Years of PEANUTS」が登場。
スヌーピーのドッグハウスを連想させる「チョコレートブラウニーサンデー」をはじめ、スヌーピーをモチーフにしたブルーベリーチーズケーキやパンなど、PEANUTS75周年テーマアートをちりばめたメニューが集結。またセイボリーには、ナチョスやBBQバーガーなど、アメリカンなパーティーメニューが用意されて、パーティー気分をより盛り上げてくれる。
帝国ホテルの贅沢な空間で、PEANUTSの世界観を楽しむ特別なひとときを過ごしてみてはいかが。
Afternoon Tea Celebrating 75 Years of PEANUTS+紅茶他約20種飲み替え自由+2時間滞在（平日限定&〜10/31）
店舗名：インペリアルラウンジ アクア／帝国ホテル 東京
住所：東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル東京本館 17F
提供期間：〜2025/10/31（金）
料金：8,800円
※税・サ込
メニュー
【スペシャルデザート】
・チョコレートブラウニーサンデー
【1段目】
・スヌーピーのブルーベリーチーズケーキ
・キャラメルバナナタルト
・チョコレートスモアスコーン
・キャラメルポップコーン
【2段目】
・シーフードチョップドサラダ
・ポップコーンシュリンプ
・BBQバーガー
【3段目】
・キャラメルムースとかぼちゃの冷製スープ
・ナチョス
・スヌーピーパン〜Happy 75th Anniversary!!〜
◆Cafe & Dining ZelkovA／ザ ストリングス 表参道（表参道）
ANNA SUIの世界観を表現した、幻想的でロマンティックなティーセット
表参道駅より直結。ニューヨークの多様な文化や価値観が息づくザ ストリングス 表参道の「Cafe & Dining ZelkovA」にて、「ファンタジー＆ローズ アフタヌーンティー with ANNA SUI」がスタート。
世界中で愛され続けるニューヨーク発のファッションブランド「ANNA SUI（アナ スイ）」との初コラボレーション！ 「ANNA SUI」のブランドのシグネチャーカラーであるパープルを取り入れたマフィンやゼリー、蝶のモチーフや色鮮やかなバラが目を惹くムースなど、ファンタジーでロマンティックなスイーツがスタンドを彩る。セイボリーは、見た目もかわいらしい黒猫のバーガーや、秋の味わいを楽しめるスープやタルトなどがラインナップ。
テラス席は、ロマンティックなスペシャルデコレーションが施されるので写真映えもばっちり。ANNA SUIの美麗な世界観に包まれながら、心ときめく秋のティータイムを。
【ANNA SUI】ファンタジー ローズ アフタヌーンティー+TWGカフェフリー（平日限定）
店舗名：Cafe & Dining ZelkovA／ザ ストリングス 表参道
住所：東京都港区北青山3-6-8
提供期間：2025/9/18（木）〜11/18（火）
料金：5,800円
※税・サ込
メニュー
【セイボリー】
・ローストビーフと紫キャベツのタルト
・ミニブラックバーガー ブラックキャットバーガー
・紫芋スープ キャビア添え
【スイーツ】
・ブルーベリーパンナコッタ&パープルゼリー
・パープルモンブランマフィン
・ブラックマカロンのラズベリーサンド
・ベリーのチョコレートタルト
・レッドリップのチョコレートロリポップ
・パープルバタフライムース
・ラズベリーのレッドローズムース
◆中国料理「花梨」／ANAインターコンチネンタルホテル東京（溜池山王）
華やかなウェッジウッドの美しい大型蒸籠に盛られた点心×スイーツ
ANAインターコンチネンタルホテル東京3階、本格飲茶や中国各地の料理が揃う中国料理「花梨」では、英国王室御用達の陶磁器ブランド「ウェッジウッド」とコラボレーションした「チャイニーズアフタヌーンティー with ウェッジウッド」が開催中。
今回はウェッジウッドを代表する「フロレンティーン ターコイズ」シリーズの食器を使用。ギリシャ神話のグリフィンをモチーフとしたターコイズブルーの絵柄が美しい特製の大型蒸籠に、中国料理「花梨」の本格的な自家製点心とウェッジウッドからインスパイアされた洗練されたスイーツの数々を盛り付けてお届け。特に、色鮮やかなウェッジウッドのロゴ付きチョコレートは食べるのがもったいない美しさ。
東洋と西洋の美が融合した、ここでしか味わえない特別なひとときをぜひ堪能して。
チャイニーズアフタヌーンティー with ウェッジウッド+中国茶飲み放題+特別料金10％OFF
店舗名：中国料理「花梨」／ANAインターコンチネンタルホテル東京
住所：東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京 2F
提供期間：〜2025/12/30（火）
料金：7,969円
※税・サ込
メニュー
【フードメニュー】
・叉焼（チャーシュー）
・鶏の中華風醤油煮込み
・酢豚
・和牛肉のブラックビーンズソース フライドガーリックのせ
・海老のオーロラソース
・小籠包
・大根餅
・ニラと海老入り蒸し餃子
・パンダ饅頭
【スイーツメニュー】
・ウェッジウッド シグニチャーティー オリジナル茶葉使用のブラックタピオカミルク
・エッグタルト
・胡麻団子
・中華風蒸しカステラ
・リンゴ飴
・マロンシュークリーム＆ウェッジウッド ロゴチョコレート
・松の実とカラメルのカスタードタルト
・五香粉とビターチョコレートのアップルタルト
・レモンケーキ
※メニュー例です。メニューは予告なく変更になる場合がございます
◆ニューヨーク ラウンジ／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（竹芝）
ピーターラビットたちと楽しむ、絵本から飛び出してきたようなスイーツの数々
ホテル インターコンチネンタル東京ベイ1階にある、ニューヨークをイメージした非日常空間が広がる「ニューヨーク ラウンジ」では、ピーターラビットと仲間たちがお菓子や料理を持ち寄ってハロウィンパーティーをしているような「ピーターラビットのポットラックハロウィンアフタヌーンティー」をお届け。
スペシャルディッシュには、メレンゲの代わりにピーターのジャケットカラーのマカロンをのせたイートンメスを用意。そのほか、「つまさきティミーのキャロットケーキ」や「妹たちのジンジャーストロベリー&チョコレートムース」など、イギリスの伝統菓子を絵本「ピーターラビットのおはなし」シリーズの世界観でアレンジしたかわいらしいメニューがずらり。
絵本に登場する仲間たちとともに、心躍る秋のティータイムを満喫しよう。
ピーターラビットのポットラックハロウィンアフタヌーンティー+乾杯酒＆カフェフリー
店舗名：ニューヨーク ラウンジ／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
住所：東京都港区海岸1-16-2 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 1F
提供期間：〜2025/10/31（金）
料金：8,855円
※税・サ込
メニュー一例
【スペシャルディッシュ】
・ピーターラビットのコーヒーマロンイートンメス
【セイボリー】
・カボチャのスープ
・きつねのトッドのキッシュ
・ダッチェスのクスクスサラダ
・こねこのトムの足あとカプレーゼ
・マグレガーおじさんのガーデンワッフル
【スイーツ】
・つまさきティミーのキャロットケーキ
・リビーのビクトリアケーキ
・妹たちのジンジャーストロベリー&チョコレートムース
・まちねずみジョニーのチーズショートブレット
・ベンジャミンバニーのピスタチオムース
・マカロン
【スコーン】
・マロン
・紅茶
＜コンディメント＞
クロテッドクリーム、りんごジャム、ラズベリージャム
◆PIGNETO／フォーシーズンズホテル東京大手町（大手町）
見た目も美しいアーティスティックなスイーツとともに、芸術と実りの秋を両方堪能
フォーシーズンズ東京大手町の本格イタリアンレストラン「PIGNETO」がお届けするのは、国立西洋美術館で開催される「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」とのコラボレーションアフタヌーンティー。
秋の旬を迎えるイチジクやシャインマスカット、紫芋など、季節の恵みをふんだんに取り入れたこのティーセットでは、移ろいゆく季節の趣を堪能できる。絵画に描かれている花々の香りをさりげなく忍ばせたスイーツや、19世紀フランスの芸術家や上流階級に愛されたマドレーヌ、マカロン、シャルロットを現代的にアレンジしたスイーツを召し上がれ。日本茶やハーブティーも含む豊富なカフェフリー付きなのもうれしい。
芸術と実りの秋を楽しむ、贅沢なひとときを過ごしてはいかが。
【オルセー印象派展 コラボアフタヌーンティー】秋の味覚を堪能+カフェフリー+ミニピザ（9/1〜11/16）
店舗名：PIGNETO／フォーシーズンズホテル東京大手町
住所：東京都千代田区大手町1-2-1 フォーシーズンズホテル東京大手町 39F
提供期間：〜2025/11/16（日）
料金：8,300円
※税・サ込
メニュー一例
【セイボリー】
・ポークハムサンドイッチ 粒マスタードマヨネーズとごぼうクリーム、ほうれん草のジュレとサフラン
・スモークサーモンとディルのリエット 赤と黄色パプリカのピューレ
・紫芋とセミドライアップルのタルトレット ベーコンクリームチーズと豆乳ホイップ
・マッシュルームとビーフコンソメのブランマンジェ パセリオイルとハーブのサラダ
【スイーツ】
・バニラムース、クレームベルガモット、アーモンドダックワーズ
・カモミールのババロア、ビスキュイピスタチオ、バナナコンフィチュール
・シャインマスカットとライチ、松の実のシャルロット
・イチジクタルト、マスカルポーネクリーム、クルミのクリスタリゼ
・バニラのババロア、クレームブリュレ、イチジクコンフィチュール
【焼き菓子】
・プレーンスコーン
・パウンドケーキ
・ガレットブルトンヌ
【ミニマルゲリータ】
