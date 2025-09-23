ローソン、栗粉を使用した新作スイーツ「モンブラン」や「フロマージュ」3品を発売
ローソンは9月23日より、「秋の味覚フェア」と題して、和栗の味を堪能することができる新作スイーツ3品を、沖縄エリアをのぞく全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン」
「ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン」は、和栗本来の味わい楽しめる、ふんわり栗粉×クリームのモンブラン。価格は354円。
ローソン「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」
「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」は、和栗ペーストが入ったベイクドチーズケーキ×レアチーズケーキの2層仕立てに、ほろふわ栗粉をのせたスイーツ。価格は365円。
ローソン「抹茶栗粉のほろふわモンブラン」
「抹茶栗粉のほろふわモンブラン」は、和栗本来の味わいと抹茶の風味が楽しめる抹茶栗粉のモンブラン。価格は362円。
