ローソンは9月23日より、「秋の味覚フェア」と題して、和栗の味を堪能することができる新作スイーツ3品を、沖縄エリアをのぞく全国の「ローソン」にて販売している。

ローソン「ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン」

「ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン」は、和栗本来の味わい楽しめる、ふんわり栗粉×クリームのモンブラン。価格は354円。

ローソン「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」

「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」は、和栗ペーストが入ったベイクドチーズケーキ×レアチーズケーキの2層仕立てに、ほろふわ栗粉をのせたスイーツ。価格は365円。

ローソン「抹茶栗粉のほろふわモンブラン」

「抹茶栗粉のほろふわモンブラン」は、和栗本来の味わいと抹茶の風味が楽しめる抹茶栗粉のモンブラン。価格は362円。