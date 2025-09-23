デンマークのコペンハーゲン空港付近でドローンが目撃されたことを受け、現場に出動する警官/Steven Knap/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）デンマークの首都コペンハーゲンで２２日、空港付近を数時間にわたって飛行するドローン（無人機）が目撃されたことを受け、空港が数時間にわたって閉鎖された。空港の広報がＣＮＮに明らかにした。

コペンハーゲン警察によると、「大型ドローン２〜３機」が空港付近を飛行しているのが目撃された。

同空港によれば、「正体不明の」ドローンが原因で現地時間の同日午後８時半ごろ、空港の上空が閉鎖され、航空機の離着陸ができなくなった。同１１時１７分の時点でも、ドローンは付近を飛行し続けていた。

この影響で、コペンハーゲン空港を出発する便は欠航または遅延となり、到着便は行き先を変更してデンマーク国内の別の空港に向かった。中には行き先がスウェーデンのヨーテボリやマルメに変更された便もあった。

その後、２３日午前０時２０分ごろに空港は再開されたものの、便の遅れや欠航などの影響は続く見通し。

コペンハーゲン警察によると、午後１０時１５分の時点で逮捕者は出ておらず、捜査が続けられている。

一方、ノルウェーの首都オスロの警察は２２日、制限空域でドローンを飛行させたとして外国籍の２人を逮捕したことを明らかにした。デンマークの事案との関係は確認されていない。

欧州はロシアのドローンがポーランドとルーマニアの領空を相次いで侵犯したことに対し、神経をとがらせている。ただ、２２日にデンマークとノルウェーで目撃されたドローンについて、ロシアの関与をうかがわせる痕跡はない。