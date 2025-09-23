（MCU）『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』が、本日2025年9月23日よりデジタル配信開始（購入／レンタル）となった。12月10日にブルーレイ+DVDセット、4K UHD＋３D＋ブルーレイ セットで発売となることも発表された。

配信開始を記念して、本編から約8分の無料プレビューが公開されている。夫婦と姉弟、その友人からなる宇宙飛行士の4人が、宇宙探査実験中に宇宙嵐に遭遇しヒーローへと変貌していく経緯が描かれる冒頭シーンだ。

『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』は宇宙探査実験中に“宇宙線”を浴びた4人が主人公。異なる個性と特殊能力を持ち、ゆるぎない家族の絆で“最強”を超えた唯一無二のこのヒーロー・チームの前に地球滅亡の危機が迫る。

原作コミックのクラシックな雰囲気を再現し、1960年代風のレトロフューチャーな独特の世界観の中、世界の唯一のヒーローでありながらも、一人の人間として葛藤しながら未曽有の危機と最強の敵に挑む彼らの姿を描いたドラマチック・アクション超大作だ。

今年7月に日米同時公開されると、全世界でのオープニング興収2億1,800万ドル（約322億6,400万円）でヒットスタートを記録。公開週末の世界興収ランキングで堂々の第1位を獲得し、MCU作品として37作連続全米初登場No.1を達成した。

ブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋3D＋ブルーレイ セット、そしてデジタル配信（購入）には、この最強の4人の家族に迫る「新しい家族の誕生」、60年代風のレトロな世界観を表現した「レトロフューチャーな世界」、魅力的なヴィランの秘密を紐解く「宇宙からのヴィランと地底の仲間」、撮影現場の楽しい雰囲気が伝わる「NGシーン集」、惜しくも本編には採用されなかった「未公開シーン」など、数々の貴重なボーナス・コンテンツを収録する。

2026年12月18日には『：ドゥームズデイ』が日米同時公開。MCUの次なるクライマックスへと続く『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』を、ブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋3D＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入／レンタル）で楽しもう。

『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』

2025年12月10日（水）4K UHD＋３D＋ブルーレイ セット、ブルーレイ+DVDセット発売

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信中（購入／レンタル）

発売：ウォルト・ディズニー・ジャパン

© 2025 MARVEL

