「ＳＰＥＥＤ」のメンバーで自民党参院議員の今井絵理子氏が４２歳迎えたことを報告すると共に、２２日に告示された自民党総裁選に言及した。

２２日が誕生日の今井氏は２３日までにインスタグラムを更新し、「４２歳のスタートは自民党総裁選からでした この国の未来を託された議席に身を置く者として、政治の転換点を目の当たりにし、その責任の重さを改めて胸に刻みました」と報告。

「新しい挑戦の始まりに立ち会えることは、自らの覚悟を問われる瞬間でもあります。４２歳、希望と決意を胸に、一歩一歩を誠実に歩んでまいります。たくさんのお祝いメッセージ、プレゼントありがとうございます」と感謝し、花束を持つショットをアップした。

さらにストーリーズでは、「小泉進次郎候補」と壇上に立つ小泉氏の姿をアップ。「環境政策や子育て支援に加えて、コメ政策の『転換』にも本気で取り組んでいます。先日直接お話を伺い、こう語られました。『障がいのある方や声を上げられない弱い立場の人の想いを、必ず政治に反映していきたい』その真摯（しんし）な言葉と、政策の背後にある現場を見据えた行動力に、胸を打たれました」などとつづり、「その重さを背負いながら前に進む小泉候補とともに、私も歩んでいきたい、そう強く願っています。小泉進次郎候補に党員、党友の皆様の応援をよろしくお願いします！」と記した。

◆自民党総裁選・候補（順不同）

・高市早苗

・林芳正

・茂木敏充

・小林鷹之

・小泉進次郎