佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



9月23日は、二十四節気の「秋分」です。昼と夜の長さがほぼ同じになる日で、この日を中心とした1週間を秋の彼岸と呼びます。「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、秋の気配を感じられる一日になりそうです。



「気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市で29℃、北九州市で26℃など、30℃を下回るところが多いでしょう。むしむしと感じられますが、厳しい暑さはいくらか和らぎそうです。



「台風進路図」

台風18号は大型で猛烈な勢力となっています。この先、日本から離れていく見込みです。台風19号は予報円がいくつも重なっています。日曜日にかけて、同じようなところに停滞する見込みです。まだ予想に幅がありますが、今のところ九州への直接の影響はなさそうです。



「天気の予想」

午前中を中心に本降りの雨でしょう。午後は曇りマークに変わりますが、にわか雨に注意が必要です。



「洗濯物はどうなのか？」

日差しが少なく、雲が広がりやすいでしょう。雨の時間もありますので、室内干しがおすすめです。



「なのか間予報」

水曜日は夏の暑さが戻ります。週末以降は天気が周期的に変化しそうです。