【山粼武司 これが俺の生きる道】#26

【俺の生きる道】今なら炎上だけじゃ収まらない…星野監督は正捕手・中村武志さんを日常的にボコボコに

血の気の多かった星野仙一監督が最もヒートアップしたのが巨人戦だった。「打倒巨人」のエネルギーは凄まじく、巨人戦の前だけは移動休みがなかった。

たとえば、火曜日からの3連戦の場合、前日の月曜日は「移動日」として練習が休みになることが多かったが、巨人戦の時は名古屋から遠征に行く場合は「練習後移動」、遠征から名古屋に帰ってくる場合は「移動後練習」。当たり前のように休日は剥奪された。

「昇竜館」の寮長だった中原勇一さん（2023年に退任）から聞いた話だ。星野監督の子分的存在だった中原さん。2人が選手時代、キャンプ練習後に宿舎で麻雀をしている星野さんから、「おい、喉が渇いたから何か飲み物を買ってこい」とお使いを頼まれた。近所の小売店で買ったビン入り飲料を渡した瞬間、怒りに体を震わせながらこう叫んだという。

「俺にコレを飲めっていうんか！ 何で俺がこんなもん飲まなアカンのだ！」

ビンを思い切り床に叩きつけ粉々に。その飲み物とは、巨人の選手がCM出演していた栄養ドリンクだった。

ドリンクを見ただけで激怒するなんて、筋金入りである。

でも、星野監督は本当は巨人が大好きな人だった。ドラフトで巨人から指名を確約されていたにもかかわらず、指名されなかった（※記事末尾参照）。

俺も以前に書いた通り、ドラフトで同じ経緯をたどった。敵として戦うとなれば「打倒巨人」。絶対に負けたくないという思いで打席に立った。

そんな星野監督の強烈な思いを初めて目の当たりにしたのは、プロ3年目。日本ハムとのオープン戦に敗れるや、マネジャー経由で「全員集合」の号令がかかった。ホテルに戻ると、星野監督はこう怒鳴った。

「おまえらこの野郎、どこの球場で負けてんだ！ ナメてんじゃねえぞ！」

日本ハムの北海道移転前の本拠地は東京ドーム。巨人の本拠地も同じ。負けた場所が許せなかったのだ。

あのときは正直、「この人、どうかしてる……」と思ったけどね。

（山粼武司／元プロ野球選手）

※1968年のドラフト会議で、星野仙一は事前に巨人から「田淵（幸一=法政大）がヨソに取られた場合、星野君を指名する」と言われ、指名あいさつまで受けていた。指名順が先だった阪神が巨人入りを希望していた田淵を1位で強行指名。星野は巨人からの指名を確信した。しかし、当時の川上哲治監督が「投手陣は充実しているから即戦力より素質のある高校生を取ってほしい」と要望。島野修（武相高）を1位指名した。巨人から約束を反故にされた星野は「ホシとシマを間違えたんじゃないか」と激怒したという。