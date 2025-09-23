思いがけず手にした莫大な財産。夢のような生活が送れると思ったものの、事態は思わぬ方向に……。今回は2億円もの財産を手にしながら数年で全財産を失い、まさかの転落人生となった事例について、ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が解説します。

相続で「まさかの大金」を手にした大川さん

大川明正さん（仮名・62歳）は、首都圏近郊に妻と二人で暮らし、中堅企業に勤めるごく普通の会社員でした。そんな大川さんに思いがけない連絡が入ったのは7年前、55歳のときのことです。

40年以上前に亡くなった伯父が都内に所有していた土地付き一戸建てが、名義変更されないまま伯父の内縁の妻によって住み続けられていたことが判明。その内縁の妻が亡くなり、税金が滞納されていたことをきっかけに、唯一の法定相続人である大川さんの元に連絡が入ったのです。

その土地は駅から徒歩5分という好立地にあり、土地は70坪ほど。未払い分の固定資産税や滞納されていた税金、相続税を差し引いても、売却後には約2億円もの現金が手元に残りました。

長年会社員として真面目に働いてきた大川さんにとって、まさに夢のような出来事でした。「これだけあれば老後は余裕だろう」と、55歳で仕事も退職。2億円もの資産を手に入れて、晴れて第二の人生に突入しました。

憧れの高級外車オーナーに…夢の生活がスタート

自由とお金を手に入れた大川さんは、長年の夢だった高級外車を購入。車両価格約2,000万円。そこから、同じ車のオーナーが集まるサークルに参加し、月に1回以上あるオフ会やツーリングに出かけるようになりました。

各地の別荘に泊まるイベントや、大きなサーキットで行われる走行会、仲間との会食……。集まるのは高級車オーナーだけあって、富裕層がほとんど。見劣りしないよう、大川さんは自分の身なりに投資をするようになりました。

洋服や腕時計、ブランドのバッグまで買い揃え、気づけば毎月の支出は100万円を軽く突破。さらに、妻も大川さんの羽振りの良さに影響されて散財をするようになったのです。

「2億円もあるんだから、多少使っても減らない」

そう考えていた大川さんでしたが、贅沢な暮らしは確実に預金を蝕んでいきました。日々の支出がエスカレートしていった結果、5年が経過したころ、預金残高はついに2,000万円を切ってしまったのです。

あっという間の転落…自己破産に至るまで

本格的な老後を前に、ようやく「支出を抑えなければ」と考えた大川さん。2,000万円という資産はそれでも大金ですが、55歳という若さで退職したため年金見込み額も少なく、十分な老後資金とはいえません。

浪費の中心となっていたのは車関係の出費。車の仲間たちとの人間関係に悩んでいたことから、高級外車を手放して普通車に乗り換えることを決断しました。ところが、あまり一般向けとはいえない車。2,000万円で買ったにも関わらず、売却査定額はわずか500万円だったのです。

車の買い替えによる金銭的なプラスはほとんどなく、一方で生活レベルを下げ切ることもできません。毎月の出費は数十万円単位で続き、さらに水回りのリフォーム、子どもへの援助なども重なります。悪いことに、減りゆく残高を取り返そうと投資にも手を出し、失敗しました。

慌てて再就職をと思っても、60代で離職期間が長い大川さんに望むような仕事は見つかりません。仮に採用されても月給は20万円前後。現役時代の年収800万円と比べて大幅ダウンにもかかわらず、責任だけは問われます。それではとアルバイトに応募しても、贅沢暮らしに慣れた大川さんは「これだけ疲れて時給1,000円そこそこなんて」と続きませんでした。

結局、消費者金融からの借り入れを重ね、資産は完全に底をつき、利息の支払いも追いつかなくなり……ついには自己破産に至ったのです。

大きな収入や資産があっても家計管理は必須

大川さんのように、急に大きなお金を手にすると金銭感覚が狂ってしまう人は少なくありません。退職金、相続、宝くじに当たったなど、いずれも“棚ぼた”のように入ってきたお金は「減る」実感が乏しく、気づいたときには取り返しがつかなくなっていることがあります。

問題は、お金が多かったことではなく、使いすぎを予防する「仕組み」がなかったことです。いくら資産があっても、毎月いくらまで使えるのか、どのように資産を取り崩すのかを計画していなければ、長期的には破綻してしまいます。

長い目でみて毎月使える金額を決めておき、食費や光熱費、レジャー費などの予算を決めてその中で生活するように予算を立てて使える金額を決めておくことが大事です。そのうえで資産の一部を安定運用し、配当や利息で支出を補うことで2億円の資産を長期にわたって守ることも可能でした。

自分が望む生活水準と必要な支出額を把握し、可能な限り自分が望む生活ができる支出の計画を考えることが大事です。

見たことがない金額は人を狂わせる

「2億円あっても破産するのか……」と驚くかもしれませんが、実際には珍しい話ではなく、高収入で余裕がありそうな家庭でも貯蓄ゼロ、クレジットカードのリボ払いやキャッシングを多用しマイナスが続いているようなことはよくあることです。

生活水準や支出のクセは一度上げてしまうとなかなか戻すことが難しいこともあり、資産の大小にかかわらず、お金は“管理”しなければ守れません。特に、大きなお金をいきなり手にしたような場合には気分も高揚し、これまでに見たことが無い金額を突然手にしたことにより金銭感覚が狂い、使い過ぎてしまうものです。

だからこそ、前述したような家計管理は必須です。自分だけでどうしたらよいかわからない場合には、ファイナンシャルプランナーのような中立的なお金のプロに相談しながら、自分のライフプランと照らし合わせ、冷静に資産と支出の管理を行っていくとよいでしょう。

小川 洋平

FP相談ねっと