¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÊÉ×ÌÚÁï¡ÖÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡ãÀ¸¤¤ë¤È¤Ï²¿¤«¡ä¤ò¼«Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×È¬ÌÚ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìò¤Ï¡Ä
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤¬9·î26Æü¤Ë¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤µ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é²óÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯8·î25Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¡ãÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡ä¤òº£ÅÄ¤µ¤ó¡¢¡ãÌø°æ¿ó¡ä¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁèÃæ¡¢¿ó¤ÎÀïÍ§¤È¤·¤Æ±¢¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤Ç¤¹¡£Àï¸å¡¦Åìµþ¤Î°Ç»Ô¤Ç¿ó¤ÈºÆ²ñ¡£¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉØ¿Í¸øÏÀ.jpÊÔ½¸Éô¡Ë
【写真】子どもたちの前で笑顔を見せる檜木
È¬ÌÚ¤ÏÅ·¼Ùµ´¤ÊÃË
¡ãÀï¸å¤ÎÅìµþ¤ÇÈ¬ÌÚ¤È¿ó¤ÏºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£È¬ÌÚ¤Ï¡¢°Ç¼ò¤òÇä¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÇÀïºÒ¸É»ù¤Ë¿©¤ÙÊª¤òÍ¿¤¨¡¢ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¥Ò¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¤é¤á¤¯¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡ä
µ×¡¹¤Ë¿ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤É¤í¤¤â¤»¤º¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¬ÌÚ¤ÏÅ·¼Ùµ´¤ÊÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿ó¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¿ó¤Ï¿Í´ÖÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¿ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤¬À¤¤ÎÃæ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¬ÌÚ¤Ï¤¹¤´¤¯¿ó¤Î¤³¤È¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«¸·¤·¤¯¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎºÍÇ½¤ä¿Í´ÖÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£±¢¤Ç»Ù¤¨¤ëÈ¬ÌÚ¤Î»ÑÀª¤ËËÍ¤â¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤
¡ã½ªÀï¸å¤ÎÈ¬ÌÚ¤Ï¡¢ÀïÍ§¤À¤Ã¤¿¿ó¤Î¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Î¤Ö¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Âè87²ó¤Ç¤Ï¡¢¿ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¶¤Î²°Âæ¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸ÁêÃÌ½ê¤Î´ÇÈÄ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿Æ¿È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ä
È¬ÌÚ¤Ï°ì¸«¥Ä¥ó¥±¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°Õ³°¤ÈÀµ¤·¤¤¡£¤Î¤Ö¤â¿ó¤â¡¢È¬ÌÚ¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Íê¤ë¡£È¬ÌÚ¤â¡ÖÍè¤ë¤Ê¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢£²¿Í¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(『あんぱん』/(c)NHK)
¤Î¤Ö¤È¿ó¤ÎÉ×ÉØ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤Î¤Ö¤ò¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£½ã°¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤ª¸«¹ç¤¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤Î¤Ö¤ÎÊì¿Æ¤Î±©Â¿»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¸«¹ç¤¤¤Ç·ëº§¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¿ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îø¤¬À®½¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤ò¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤òÊ¬¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÎø°¦¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤ÆËèÆü¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÉ×ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Î¤ÖÌò¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤È¤ÏCM¤Ç¤â¶¦±éÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈ¬ÌÚ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ìÀÚCM¤Î¤³¤È¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¾ì¸½¾ì¤Ç´é¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ëÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤â¤¦¤Î¤Ö¤À¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¨¤Ã¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£(¾Ð)
´°Á´¤Ëº£ÅÄÈþºù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Î¤Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤¿°ìÈé¤à¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÈþºù¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
Ì¿¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ
¡ã1946Ç¯¡¢¾¼ÏÂÆî³¤ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¹âÃÎ¤Î²ÈÂ²¤ä¿ó¤Î°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¼º¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÇØ·Ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤À¤¬¡¢Âè102²ó¤Ç¤Ï½ÐÀ¬Ãæ¤ËÊ¡²¬¤Î¶õ½±¤ÇºÊ»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡ä
È¬ÌÚ¤ÏÀïÁèÃæ¤Ë²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¿¤ò¼º¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¬ÌÚ¼«¿ÈÁêÅö¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÌ¿¤Î½Å¤µ¤òÆÃ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¾¯¤·¤Ç¤âµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
(『あんぱん』/(c)NHK)
Åö»þ¤Ïº£¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤ëÃæ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¿©¤ÙÊª¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ç¼ò¤òÇä¤ë¤³¤È¤òÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
º£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£Æü¤Ï°ìÇÕ°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢ÌÀÆü¤ÏÍ·±àÃÏ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¤ÈÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£µÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¯Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¡£
È¬ÌÚ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÆ°¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Á±°Õ¤«¤É¤¦¤«¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¼«Á³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢È¬ÌÚ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È¬ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿ó¤Ï¼þ°Ï¤âµ±¤«¤»¤ë
¡ã»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î½é¤Î»í½¸¡Ö°¦¤¹¤ë²Î¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ï½ÐÈÇÉôÌç¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£°¦¤¹¤ë²Î¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ç³¨ËÜ¤Î¼¹É®¤â»Ï¤á¤ë¡ä
È¬ÌÚ¤¬¡¢¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÎÄÔ¿®ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥ê¥ªËÜ¼Ò¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÔ¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢¤¹¤´¤¯°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Êý¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Î¤ªÏÃ¤â»Ç¤Ã¤Æ¡¢ÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÈ¬ÌÚ¼«¿È¤â¡¢Ã¯¤«¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¿ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤Ç¡¢È¬ÌÚ¤Ê¤ê¤Ë¡ÖÀ¸¤¤ë¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¼«Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¬ÌÚ¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(『あんぱん』/(c)NHK)
ÀÅ¤«¤À¤±¤ì¤ÉËÜ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ëÌÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¬ÌÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤äÁ¡ºÙ¤µ¤¬ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼º¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¤ÆÈà¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ï¤¹¤´¤¯¸ÉÆÈ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«Æ´¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¬ÌÚ¤¬¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢ËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿ó¤È°ì½ï¤ËËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿ó¤Ï¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¿ó¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óµ±¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¿ó¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤É¤ó¤É¤óÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¿ó¤ò»Ù¤¨¤ë¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÀ¸¤¤¬¤¤¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¿Í´Ö¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£