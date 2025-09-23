こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者「ひなこ」です！

皆さんは、将来どういった仕事に就きたいと考えますか。「成長を感じたい」「やりがいを感じる仕事がいい」など人によってさまざまあると思います。

私はといえば、好きなものに関わる仕事か、現実的で安定した仕事のどちらが自分にとっていいのか、もんもんとしています。本やエンタメが好きで、それを作り出す仕事はすてきだなと思う半面、周りに「好きなことを仕事にするとつらいよ」と言われることもあります。

本当にそうなのか…。実際に「好き」を仕事にした人たちはどう考えているのでしょうか。そこで福岡に拠点を構える出版社「書肆侃侃房」（しょしかんかんぼう）さんを取材してきました。私が好きな「本」を仕事にしている人たちが集まる場所だからです。

今回は編集者の仕事とともに「好きなことや興味のあることを仕事にする」という考え方について深掘りします。

書肆侃侃房さんは2002年に設立された出版社です。「侃侃」とは「自分の考えををひるまずのびのびと論じ合う」という意味の「侃侃諤諤」から取られました。

特に短歌や海外文学の本を多く出版されています。全60巻の「新鋭短歌シリーズ」は新人を広く受け入れ、短歌界の新たな扉を開きました。優れた出版活動に取り組む出版社に贈られる第38回梓会出版文化賞に選出されるなど、出版業界にじわじわと影響を与えています。

オフィスに入ると、棚に隙間なく並んだ本と高く積もった書類が目に入りました。ここにどれだけの言葉と思い、そして労力が詰まっているのでしょう。想像するだけで、不思議と気持ちが高まりました。

取材に応じてくださったのは代表の池田雪さん、編集者の藤枝大さんと末次宏子さんです。最初に尋ねたのは、出版社の職種の一つである編集者の仕事から。

本の中身について著者と相談したり、それに伴うスケジュール管理や校正、本の装丁を相談したりと、目まぐるしく仕事が舞い込んできます。本の総合プロデュースですね。

発売の直前には、その本の編集作業に重きが置かれ、著者とのやりとりが増えます。と同時に、来年に刊行する本の企画や、人気になった本の重版に関する打ち合わせなど、一日に決まったルーティンがない仕事だそうです。

末次さんは転職を経て、入社して半年。「時間に追われます…。校正しながら著者さんや印刷会社の電話を受けないといけないので『いま校正してるのに…』と思ったりします。初めの2、3カ月は泣きそうでした」と振り返ります。

私も出版の仕事に憧れを抱き、ドラマなどでは華やかでありつつ、多忙な場面を見てきましたが、やはり話を聞く限りは「忙しそう…」と圧倒されてました。

取材中にも背後にあるデスクから相談する声が聞こえてきて、出版は「鮮度のある仕事」というイメージを持ちました。

本を作る時はまず、著者と考えを擦り合わせます。そこが編集者としての力の見せどころ。まだ見ぬ読者の姿を想像しながらも、著者と編集者とで作りたい本の在り方を決定します。

「良い本ができたかどうかは、自分たちの納得感と市場での評価という基準しかない。漠然と作業をこなすのではなく、突破できるはずだと、ある種の自信を持ってやっていく。そうしないと暗中模索になってしまいます」

そう語るのは藤枝さん。さらに、経験を通して編集に臨む姿勢を披露してくれました。

「正しいか間違っているかは別として、一度、腹を決めて、自信を持ってその方向に持っていくと、結果的に良いものになる。編集で大事なのは、そこの勘。頭でっかちになりすぎてもいけないし、心で突っ走りすぎても駄目。バランスは編集者によってそれぞれですが、著者のフィーリングと合った時に良い本になるんだと思います」

藤枝さんが編集作業に携わった書籍

正しさが何かということを考えすぎずに、一度決めた考えに自信をもって動き出す。この姿勢は就活でも必要になると感じました。自分だけでぐるぐると考えすぎると逆に軸がぶれ、自分にとって大切なものが分からなくなっているのが、まさに今の私の状態です。

さて、私は本が好きで出版という仕事に憧れがあるのですが、皆さんみなさんはなぜ出版社を選んだのでしょうか。

代表の池田さんは子どものころから本が好きだったそうです。就活の際にはいまとは全然違う業種の企画業務という本とは関係のない仕事も考えたそうですが…。

「母が編集プロダクションで本や紙媒体を扱っていたので、大学生の頃からそこでバイトをしていました。就活をしながら、やっぱり本に関わりたいという気持ちが大きくてそのまま社員になりました」

藤枝さんと末次さんも「本が好き」。だからこそ今の仕事にやりがいを感じているそうです。

しかし、忙しくて大変な仕事ではないですか。取材中にも「好きなものを嫌いになりたくない」と就活に絡めて友達と話していたことを思い出しました。そこで「好きなことは仕事にしない方がいいのかどうか」を恐る恐る聞いてみると、藤枝さんが…。

「まあ、嫌いになってもいいんじゃないかと思います。嫌いになったら別のことを好きになればいいし、なるようになる。いつかこうなる…と考えてしまうと身動きが取れなくなるから」

今回の取材を通して、この言葉が、未来への漠然とした不安が広がる自分にとって強く心に残りました。分かるはずもない正解を考えすぎて迷子になる自分に、もっと気楽に考えてみようと背中を押された気分でした。

「この本、まじきつい、しんどい…みたいなことはありますけど、出来上がったら、完結！できた！乗り越えた！という感情になります」

そう笑いながらそう語る池田さん。好きなことに関わりながらも大変さを感じるのは相反するように思えますが、楽しそうに語ってくださる姿はとても生き生きと映りました。

末次さんは「（他の社員に）あの本、最初からこんなに反響があると思ってました？と尋ねると、そうでもないと言われることが多い。予想がつかないから面白いんです」と教えてくれました。

仕事にしているからといって何でも予想できるわけではなく、だけど、それを失敗と思わずに「面白い」と思える向き合い方をすると、さらにやりがいが生まれそうな気がします。

この取材を終えてから、いろいろな思いが脳内を駆け巡りました。

一つの答えとして、好きなことを仕事にしても、そうではない仕事も、どちらも正解で、不正解はない…と思いました。自分が何を大切にして、どんな思いを持っているか、どうすれば望みが実現できるか。今回、取材した方々は、それが結果として現れたのが「仕事で好きなことに関わる」だったのではないでしょうか。

悩みが尽きない就活ではありますが、正しさを追い求めようとしないことも一つの術です。軸がぶれては動き出せません。あんばいは難しいけれど、少し気楽に、少し単純に割り切る力も必要なのだと知りました。

長くなってしまいましたが、皆さん、いかがでしたか。就活で抱えるもやもやが晴れる鍵になるものがあれば幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

