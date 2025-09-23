藤田寛之にとっても“風雲急”の事態に 米シニアツアーがQTの廃止を決定「PGAツアーメンバーにプレー機会を提供するため」
50歳以上の選手が参戦できる米男子シニアツアー（PGAツアーチャンピオンズ）に参戦するためのQT（予選会）が廃止になることが、22日までに決定した。
廃止の可能性は、9月中旬に米ゴルフウィーク誌などで報じられていたが、それが現実のものに。すでにツアーからは、「十分な議論（複数回の会議や電話での協議）を経て、今年から予選会を廃止することで合意した」などの通達が、選手たちに届いていることも明らかになった。そこには、「“PGAツアー（米男子）でのキャリアを持つメンバーにプレー機会を提供する”という目的に沿ったもの」という説明も。廃止後は、大会すべてでのプレ予選および大会予選、さらにいくつかのメジャー大会での予選枠を利用し、出場機会の提供は行われていくという。日本勢では藤田寛之が参戦する米シニアツアーでシードを得る条件は、前年度のポイントランク上位36人（プレーオフ前に獲得賞金をポイントに換算）。そのほか米男子ツアーで活躍した選手や、同ツアーでの生涯獲得賞金で出場可能な大会もある。それに加えて、これまでは予選会が行われてきたが、ここで資格を得る人数は年々減っていた。現在は上位5人までで、6〜30位の選手は毎試合のマンデートーナメント（主催者推薦選考会）への出場権が与えられてきた。今季の藤田は、昨季のポイントランクで33位になり出場権を得た。ただ、現在の賞金ランクは62位で、来季継続参戦のためにも、結果を残さないといけない立場に追い込まれている。これまではシード維持はもちろん、QTでの出場試合確保も視野に入れてきたが、それが廃止になるという、まさに“風雲急”のできごとになった。
