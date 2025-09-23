専門誌「フランスフットボール」が選定する世界最優秀選手賞「バロンドール」の表彰式が２２日（日本時間２３日）、フランス・パリで行われ、フランス１部パリ・サンジェルマンのフランス代表ＦＷウスマヌ・デンベレ（２８）が初受賞した。

フランス紙「レキップ」によると、感涙してしまい、こうスピーチしたという。「このようなトロフィーを獲得することは素晴らしいこと。誇りに思う。これは本当にチームワークの賜物であり、皆が私を支えてくれた。とても嬉しい。泣きたくなかったけど、泣いてしまった。家族の話をしてから感情が高ぶって、突然涙が出てきてしまった」

デンベレは２０２４―２５年シーズン、クラブ史上初の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）制覇などに貢献。公式戦５３試合で３５得点、１４アシストと圧巻の成績を残した。

２位はスペイン１部バルセロナのスペイン代表ＦＷラミン・ヤマル（１８）。２１歳以下の最優秀選手「コパ賞」にヤマルが２年連続で選ばれた。３位はＰＳＧのポルトガル代表ＭＦビティーニャ。女子はバルセロナのスペイン代表ＭＦアイタナ・ボンマティが３年連続で受賞した。

男子の最優秀ＧＫ「ヤシン賞」には昨季ＰＳＧでプレーし、今季はマンチェスター・シティーに所属するイタリア代表ＧＫジャンルイジ・ドンナルンマが選ばれた。