

（漫画：©︎三田紀房／コルク）

【答案を見る】日本で一番偏差値が高い《東大理3》に合格した人の再現答案は、不合格になった人とは明らかな違いがあった。

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が今年発売され、好評を博しています。連載第203回は、東大生の答案についてお話しします。

東大理3に合格した人の答案からわかること





みなさんは、東大合格者の作った答案用紙を見たことがありますか？

わたしたちは、東大受験者たちの再現答案（試験でどんな解答を作っていたのかを再現したもの）を集めて、東大にトップの点数で合格している人と不合格になってしまう人でどんな差があるのかを調べています。

その中で最近わかってきた、驚きの真実が1つあります。それは、東大にトップの点数で合格している人は、解答が短いということです。

まず具体的に、『東大理III 合格の秘訣』から、東大理3に合格した人の再現答案を確認してみましょう。

※外部配信先では画像や漫画を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。





この解答、文章量がかなり短いです。日本語の説明も端的で、コンパクトにまとまっています。このように、点数が高い人ほど、どの解答も短い傾向があるのです。

これは数学だけではなく、国語でも理科でも社会でも同様で、長く説明していればいいというよりは、過不足なくしっかりと設問に答えられているかが評価される傾向にあり、点数が高い人ほど他の受験生に比べて説明が短い傾向があるのです。

僕はこの傾向について、かなり驚きがありました。よく、部分点を取れるようにするために、とにかく説明を書いたほうがいいという言説があるからです。「点数を取れるようにするために、とにかくなんでもいいから書くべき！」という受験生は多いです。

でも今回の調査の結果から、少なくとも東大で考えるのであれば、文字がたくさん書いてあればいいというものではなく、文字分量はあまり関係がない、むしろ短く書いている人のほうが合格しているパターンが多いということがわかっています。

「とにかく書け」は本当か？

これはなぜなのか。重要なのは、答えを出すために適切な情報量をどうまとめるかという点にあります。答案において評価されるのは、問題文と最終的な答えをつなぐために必要な“橋渡し”の部分です。逆に言えば、その橋をかけるのに不要な材料をいくら積み重ねても、採点者からすれば価値がありません。

例えば数学の問題で、与えられた条件からすぐに立式できるにもかかわらず、延々と周辺知識を書いたり、わざと計算式を冗長に展開したりしても点数には結びつかないのです。むしろ採点者からすると「この受験生は論理の筋道が見えていないから、とりあえず書き散らしているのではないか」という印象を与えてしまうリスクすらあります。

逆に、要点をしっかりと押さえ、「この定理を使うことでこの関係式が得られる→ゆえに答えは○○である」と簡潔に記せる人の方が、高得点を獲得しているのです。

国語や社会でも同じです。設問に対してただ本文の言葉を長く引用したり、知識を羅列したりしても、「設問が求めている答え」に直結していなければ点数にはなりません。むしろ、答案を短くまとめるということは、それだけ「何が本質的に必要なのか」を取捨選択できている証拠なのです。採点者はそのセンスを評価している、と言っても過言ではありません。

点になるのは「問題と答えをつなぐ要素」

結局のところ、点数になるのは「問題と答えをつなぐ要素」だけです。問題から読み取れる当たり前のことをただ長く書き連ねても、そこには加点がありません。また、わざと計算や説明を長くしても「努力点」がもらえるわけではありません。試験という場は“努力の痕跡”を評価するものではなく、“論理的に答えを導く力”を評価するものだからです。

これについて、ドラゴン桜でも同様の説明がされています。















（漫画：©︎三田紀房／コルク）















（漫画：©︎三田紀房／コルク）

ここでは、部分点を取るために必要なのは、「方針」であると説明されています。こういうふうにすれば答えが出る、ということをしっかりと書くことが必要であるということでした。

ちなみに、東大の社会は他の大学に比べて記述の解答の文字数制限が厳しいことで知られています。

「これはなぜか、30文字以内で説明しなさい」「これはどういうことか、60文字以内で答えなさい」というように、文字数に制限がかかっています。その上、この制限が非常に厳しいです。「100文字以上かけて説明するなら全然簡単だけど、60文字で説明しなさい、なんて難しいよ！」と感じる受験生が続出するほど、制限が厳しくて難しいのです。

東大と他の大学の違い



他の大学では、「長く書くこと」を求める場合が多いです。例えば、自由英作文と呼ばれる問題形式があります。これは、どの大学でも出題される問題形式で、「〜について、あなたの考えを○語以内の英語で答えよ」という問題形式になります。

一橋大学の自由英作文は100〜140語で、他の難関国公立大学も基本的に100語程度の英作文を求めるのに対し、東大は年にもよりますが、だいたい70語程度です。「短い文字数でいいってことは、東大の方が簡単ってことじゃないの？」と思うかもしれませんが、短く言いまとめなければならないからこそ、冗長に説明することができず、難しいのです。

少なくとも東大は、「長ったらしく話をする」人が欲しいのではなく、「しっかりと短く、必要最低限のことを書く」人が欲しいと考えているわけですね。ぜひ参考にしてみてください。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）