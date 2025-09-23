レアルは9月15日に、同社の運営するホテル「Rinn Gion Hanatouro」（京都府京都市）において、着物・浴衣のレンタル付き宿泊プランの販売を、「楽天トラベル」「じゃらん」「一休」「るるぶ」で開始した。料金は1泊2名1室で6万4400円から（2泊から予約可）。



●帯・かばん・足袋・草履の着物一式を利用できる



今回、販売が開始された「Rinn Gion Hanatouro」における着物・浴衣のレンタル付き宿泊プランには、「京都着物レンタル KITEMIRU!?祇園店」との提携による着物一式（帯・かばん・足袋・草履）を利用できる特典が含まれている。



レンタル品は、ホテルまたは店舗で返却できるので、旅程に合わせた柔軟な利用が可能になる。



なお、特典には男性着物一式も用意するほか、女性のヘアセットや着物保険も含まれるとともに、帯飾りはつけ放題で使用できる。