味方へのファウルに激怒→右腕一本で乱暴に相手をなぎ倒し一発レッド。NEC10番は３試合の出場停止？ クラブは徹底抗戦の構え
一発レッドの代償はどうなるか。
小川航基、佐野航大、塩貝健人ら日本人３選手が所属するNECは現地９月21日、エールディビジ第６節でヘーレンフェーンと敵地で対戦。２−３の敗戦を喫した一戦で、終了間際に10番を背負うMFチャロン・チェリーが退場する事態となった。
90＋６分、NECのユセフ・エル・カチャティがヘーレンフェーンのオリバー・ブラウデから激しいタックルを受ける。これに対し、チェリーが激怒した様子で、すかさずブラウデに走り寄り、右腕一本でブラウデを乱暴になぎ倒した。主審はチェリーにレッドカードを提示。直後には両チームの選手間で小競り合いも起こった。
オランダメディア『voetbalzone』によれば、リーグの規律委員会はチェリーに３試合の出場停止（うち１試合は執行猶予）を科す意向を示しているという。ただ、NECはこの処分を受け入れるつもりはないようで、クラブの公式Xを通じて「検察官はミッドフィルダーを３試合の出場停止にしたいと望んでおり、そのうち１試合は条件付きだ。NECはこの提案に異議を申し立てる」と発信した。
記事では「規律委員会はこの異議申し立てを審議する予定で、最終的な処分がいつ決まるかは現時点で不明である」と展望。今後の動向が注目されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】お前、ふざけんな！ 相手をなぎ倒したNEC10番に一発レッド
