旅行や出張、あるいはアウトドアで荷物が増えて「もう一つバッグがあれば…」と感じたことはありませんか？ どれくらい増えるか分からない状態で余分なバッグを持ち歩くのは面倒だし、とはいえ現地で購入するのももったいない。

そんな荷物量に対するジレンマを解決してくれそうなのが、22Lも収納できるのに片手サイズに畳めるバックパック「THE ULTIMA 22」。しっかり小さくなるのにエアパッド搭載で背負い心地も十分なのが特長なんですよ。

実際に製品をお借りして試してきたので、収納性の高いバックパックを探している人はぜひ参考にしてみてください。

片手サイズまで縮む

こちらが軽量コンパクトながらしっかり収納できるバックパック「THE ULTIMA 22」の収納形態。

名前のとおり22Lもの容量がありつつ、使わないときは片手サイズに収まります。これぐらいならスーツケースやボストンバッグに詰め込んでも邪魔になりにくいので、サブバッグとして重宝しそうな予感。

取り出し展開すると、バックパックと付属のミニポーチに早変わり。ギュッと圧縮されていたので生地のシワが少し気になりますが、荷物を詰めれば少しずつ解消されました。

ミニポーチは腰やショルダーでサッと使えるので、旅行先での散策など貴重品だけで身軽に動きたいときに便利ですね。どちらも黒主体のシンプルデザインのため、使い勝手は良いと思います。

パッカブルなのに背負い心地も妥協なし

パッカブルバックパックは収納時のサイズを重視するため、薄い生地と細いストラップになっているのも多いですよね。一方で「THE ULTIMA 22」は背負い心地にもこだわっているのが特長のひとつ。

写真の背面内部にはエアパッドが収納されており、

膨らませてセットすることで快適なクッション性を実現。本体が285gという軽さも加わり、背負い心地も良かったですよ。

またこのエアパッドは単体でクッションとしても使えるため、スポーツ観戦やアウトドアレジャーで痛くなりがちなお尻も救ってくれるのが助かるポイントでした。

実用性を高める細部の工夫

本体は高耐久なCORDURA生地を採用し、ファスナーにはYKK製止水タイプを使い水塗れ対策も必要十分な装備に。

メインコンパートメントはロールトップ式。アウトドアユースを想定して生まれた製品なので、しっかりタフなところも魅力かも。頼りないサブバッグに満足できなかった人にはオススメですよ。

執筆次点では先行セールで38％OFFの12,480円（税・送料込）からオーダーできたので、出張や旅行で荷物が増えがちな人やお出かけ先で身軽に動きたい人はぜひチェックしてみてください。

