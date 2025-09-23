なにわ男子とAぇ! groupが学生たちと圧巻の“超合体”を披露！『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』いよいよ放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子とAぇ! groupの冠番組『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』が、9月23日22時からカンテレ・フジテレビ系で放送される。

■“見たことのない”を生み出す実験バラエティ

この番組は、なにわ男子とAぇ! groupの2組がタッグを組み、本来は交わらない要素を掛け合わせて“見たことのない”を生み出す実験バラエティ。

2019年11月から2021年3月までカンテレで放送されていた、なにわ男子とAぇ! groupによるレギュラー番組『なにわからAぇ! 風吹かせます！』では、次世代のスターへと成長を遂げるため、様々な企画に挑戦してきた彼らが、ついに全国ネットでその成長ぶりを披露。

『なにわからAぇ! 風吹かせます！』で共演し、2組を見守ってきたますだおかだの岡田圭右と、劇団ひとりが今回の“超合体”を見届ける。

番組では、なにわ男子とAぇ! groupが2グループに分かれ、学生たちとともに圧巻の“超合体”を披露。なにわ男子の西畑大吾、大西流星、高橋恭平、Aぇ! groupの正門良規、小島健、佐野晶哉の6人は、書道パフォーマンス甲子園全国大会優勝校とマーチングバンド全国大会金賞受賞校という強豪校とともに、音楽にのせてダンスとともに作品を書き上げる書道パフォーマンス×マーチングバンドの超合体パフォーマンスに挑戦する。

まず6人は2組にわかれてマーチングバンド、書道それぞれの超強豪校の元へ、両校を中継でつなぐと、「書道とマーチングを一緒にやるって聞いたことがない」「音楽に気持ちをのせるのはマーチングも書道も一緒」など、生徒たちからは様々な声があがる。そして、「完璧なパフォーマンスを作り上げたい」という両校の想いのもと、リモート打ち合わせや合体練習など行うも、途中、様々な試練が発生する。

ジュニア時代に経験のあるフラッグを担当することになった西畑と小島は「重い！」「しんどい！」とがく然。大技の練習では西畑にトラブルが。小島も思わず「ヤバい」と弱音を漏らす。グループでドラムを担当する佐野は、6個のドラムを肩から下げるテナードラムに「ナメてたかも！」と大焦り。

書道チームは、大きな文字を書きながらの躍動感が大きなポイント。事前の練習では、顧問からダメ出し連発。一方、「100点。線が生きてる」とまさかの誉め言葉をもらうメンバーも。

最後は、なにわ男子の道枝駿佑、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也、Aぇ! groupのの末澤誠也、草間リチャード敬太、岡田、ひとりの前で、パフォーマンスを披露。8人は「気合いがすごい！」「迫力あるねえ！」と興味津々。「本当に壮大な物語を見ているようでした」（ひとり）、「学生時代に戻ったような気持ちになって、感動しました」（岡田）と語った、圧巻のパフォーマンスは必見だ。

道枝、長尾、藤原丈一郎、大橋和也、末澤、リチャードの6人は、世田谷学園の秀才集団・物理部とカラクリ装置“セタゴラスイッチ”に挑戦。

セタゴラスイッチは毎年学園祭で多くの来場者が楽しみにしている大人気の展示で、文房具や日用品など身近なモノを使い、大胆な発想とダイナミックな仕掛けが特徴。

しかも今回は、6人とともにサッカー元日本代表・中澤佑二とオリンピック金メダリスト・卓球の水谷隼が人間スゴ技装置として参戦。カラクリ装置とスゴ技を組み合わせ、学園全体を使った巨大装置という前代未聞の超合体に挑む。

序盤のカラクリ装置の製作を担当する大橋と長尾は、その仕掛けを見ると「どうやって思いつくん？」と目が点。さらに、ミリ単位のズレで失敗してしまうため、末澤も「相当難しいことをしようとしてる」と途方に暮れる。長さ17メートルもある“消しゴムドミノ”を担当することになったリチャードは呆然とするも、持ち前の集中力を発揮する。

そして大橋、長尾、リチャードそれぞれ、成功の道筋が見えると「きてるきてる～！」「気持ちいい！うれしい！」と手ごたえを感じてくる。そして、サッカー経験者の末澤は、装置と中澤をつなぐ重要な役目を担うことに。道枝も得意なドローン技術を活かして、セタゴラスイッチにひと役を買う。

そしていよいよ本番。「決着の時が来た。頑張るぞー！」と全員で気合い注入。絶叫と感動が入り乱れるその衝撃の結末とは。

気心の知れたなにわ男子とAぇ! groupが互いをイジりあったり励まし合ったりと、随所に見せる仲の良さも見どころのひとつだ。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』

9月23日（火・祝）22:00～23:24 ※全国ネット

出演：

なにわ男子（西畑大吾 大西流星 道枝駿佑 高橋恭平 長尾謙杜 藤原丈一郎 大橋和也）

Aぇ! group（正門良規 末澤誠也 草間リチャード敬太 小島健 佐野晶哉）

岡田圭右（ますだおかだ）

劇団ひとり

＜書道パフォーマンス×マーチングバンド＞

西畑大吾・大西流星・高橋恭平（なにわ男子）

正門良規・小島健・佐野晶哉（Aぇ! group）

＜カラクリ装置“セタゴラスイッチ”×一流アスリート＞

道枝駿佑・長尾謙杜・藤原丈一郎・大橋和也（なにわ男子）

末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）

中澤佑二（サッカー）

水谷隼（卓球）

■関連リンク

『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』番組サイト

https://www.ktv.jp/super-gattai/

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157