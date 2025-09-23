女優の奥菜恵（46）が23日までに自身のインスタグラムを更新。大相撲を観戦したことを明かし、力士との集合ショットを披露した。

かねて相撲好きであることを公言している奥菜は「大相撲9月場所！！！こんなにお相撲が好きなのに、昨日は初めての両国国技館。お相撲さんをたくさん観ることができてテンションがおかしなことになりました」と書き出すと、国技館内での自身のショットなどをアップ。

「ギャーギャー叫び過ぎた後は、高田川部屋のちゃんこへ 左から高田川部屋の湘南乃海関、白鷹山関、竜電関、輝関」と力士と自身の5ショットも投稿した。「目の前で観るお相撲は想像以上に迫力があって痺れました。お相撲、最高。毎日観に行きたい」と感激を記した。

ハッシュタグでは「中日」とも記されており、同じく21日には夫で俳優の木村了がNHKの大相撲中継にゲストとして出演しており、共に来場していたものとみられる。

奥菜の投稿に、フォロワーからは「恵さん素敵」「相撲生観戦良かったですね 最高の時間だったかと思います」「力士の方ってやっぱりデカいですね」「こりゃ最高の贅沢ですね〜 それよりご主人、ゲスト出演してましたね」「さすがに大きいですね 楽しさが伝わってきます」といった反響が寄せられている。