¶ÌÀîÅ°»á¤¬°ð´¢¤ê¤Ç¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤È¤Î½éÂÐÌÌ´î¤Ö¡¡Î¢ÈÖÁÈ½Ð±éÃæ¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¿åËÎ¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ë¡©¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£²£³Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µþÅÔ¤Ç¤Î°ð´¢¤ê¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎµÆ´ÖÀéÇµ»á¤È±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤È¶ÌÀî»á¤Î£³¿Í¤¬µþÅÔ¡¦Í¿¼ÕÌîÄ®¤Ç¹±Îã¤Î°ð´¢¤ê¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£º£Ç¯£µ·î¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤Ë¤Ï¶ÌÀî»á¤ÏÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ð´¢¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡°ð´¢¤ê¤Ï½é¤á¤Æ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖÇÀ¶È¼Â½¬¤Ã¤ÆÀÎ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½é¤á¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¡¢½é¤á¤Æ¿åËÎ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¶ÌÀî»á¤Ë¡¢±©Ä»¤Ï¡Ö¿åËÎ¤Á¤ã¤ó¤Í¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¿åËÎ¤Á¤ã¤óÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖÃç´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ó¤Ü¤Î¤Í¡£½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í°ìÈÖ¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¿åËÎ¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ë¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤â¡¢Æ±»þ´ÖÂÓ¤Ç¿åËÎ¥¢¥Ê¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±©Ä»¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¡ÊÈÖÁÈ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£µ·î¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤Ë¤â¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï»²²Ã¤·¡¢ÅÄ¿¢¤¨¤ËÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£