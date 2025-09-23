猫も人間同様、お気に入りのぬいぐるみに愛着を持つことがあるようです。今回紹介する猫ちゃんは、洗濯されて干されていたお友達のぬいぐるみに気づいた瞬間、すぐに行動を起こしたそうです。

投稿はX（旧Twitter）にて、203.5万回以上表示。いいね数は6.6万件を超えました。Xユーザーたちからは、「優しい子だなぁ」「バブみあってめちゃくちゃ可愛いです」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：ねこのお友達のぬいぐるみを洗って干していたら…】

ちくわちゃんのぬいぐるみ救出劇

今回、Xに投稿したのは「やくまろ」さん。登場したのは、猫のちくわちゃんです。

飼い主さんは、ちくわちゃんが大事にしているぬいぐるみをきれいに洗って干してあげたそうです。干されていたお友達たちに気付いた、ちくわちゃん。

高い場所に干されたぬいぐるみをじっと見上げ、「なんでそんなところにいるの？」と言わんばかりの表情を浮かべていたそうです。そして、どうにか助け出そうと手を伸ばして奮闘していたそうです。

その真剣な表情と一生懸命な仕草に、思わず応援したくなりますが、肝心のぬいぐるみたちは、まだびしょびしょ。中までしっかり乾いていなかったそうです。ちくわちゃん的には早く助けて一緒に遊びたかったのかもしれませんが、お友達のためにももう少しガマンしなきゃですね。

ぬいぐるみ大好きなちくわちゃんにX民もメロメロ

干されていたぬいぐるみを助けようと頑張っていた、ちくわちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「お友達助けに来たのね」「なんか必死で可愛いですね」「短いお手々ちょっと足りない」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、可愛いちくわちゃんを見て心癒されたようですね。

Xアカウント「やくまろ」では、猫のちくわちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ちくわちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「やくまろ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。