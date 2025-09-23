顔の前で手をグーパーされたミヌエットが、猫パンチで反撃したけれど…？可愛すぎる攻撃にキュン死にしてしまいそうだという声が続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で73万再生を突破し、「攻撃力ゼロだけど可愛すぎて死ぬ」「短すぎでまじで可愛すぎ！！！！」といった声があがりました。

【動画：短いおてての猫が飼い主さんに『反撃』した結果…】

可愛すぎるあんよのロクちゃん♡

TikTokアカウント「@roku795381214393」に投稿されたのは、超短足がチャームポイントのミヌエット「ロク」ちゃんが、飼い主さんを攻撃している姿をおさめた動画です。

ロクちゃんはミヌエットの中でもとくに手足が短く、真っ白で長い毛に埋もれてしまうほど。歩いているとお腹が地面についているように見える姿が愛おしすぎて、キュンとせずにはいられません。

必殺猫パンチ！？

ある日、そんなロクちゃんの目の前で飼い主さんが手をグーパーすると、ロクちゃんは一生懸命猫パンチで応戦してきたそう。しかし、お手手が短すぎて、パンチが飼い主さんに届くことはなかったのだとか。素早いパンチにも関わらず、攻撃力がゼロなところが可愛らしくて、思わず胸がときめいてしまいます。

一度は飼い主さんの手を見なかったことにしようと顔をそむけたロクちゃんでしたが、やはり近くでグーパーされると許せないのか、再び猫パンチで反撃をすることに。それでも攻撃が届かなかったロクちゃんは、最終的に飼い主さんの手にお尻を向けてしまったといいます。

遊んだ後は…？

目の前で飼い主さんに手を動かされると、つい攻撃してしまうロクちゃんですが、遊んだ後は差し出された飼い主さんの人差し指をペロペロ舐めて仲直りするのだそう。

攻撃の仕方だけではなく、仲直りの仕方まで可愛らしいロクちゃん。たとえパンチは当たらなくても、その愛らしさで勝負には圧勝しているように見えます。

ロクちゃんの可愛すぎる攻撃に、動画の視聴者からは「思った以上に短足だったwwwwwwwwwwww」「攻撃力はなくても可愛さの破壊力は抜群」「白い毛虫で可愛すぎる、、、」「毛玉すぎて可愛い♡♡」「もはや手埋まってて草可愛すぎwww」「ずっともちもちしてて大変もちもちでたすかる可愛い死ぬ」「めちゃくちゃ手ちっちゃくてかわいいんだが！？一生懸命攻撃してるけど当たってないのかわいいw」といった絶賛のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「@roku795381214393」では、超短足ミヌエットのロクちゃんの魅力が存分に詰まった、平和で可愛らしい日常の様子をおさめた動画や写真が投稿されています。

