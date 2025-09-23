【ＮＰＢきょうのみどころ】日本ハムの宮西が通算９００登板へあと１
☆日本ハム―楽天（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝孫易磊、楽天＝ハワード
２位の日本ハムは２２日、ロッテに痛い１敗を喫した。２３日にはホームで楽天と対戦する。宮西は２００８年３月２５日の西武戦（札幌Ｄ）でリリーフ登板してから現在８９９登板。９００登板を達成すれば史上４人目となる。過去の３人は以下の通り。
登板数 投 手（所属）
１００２ 岩瀬仁紀（中日）
９４９ 米田哲也（阪急―阪神―近鉄）
９４４ 金田正一（国鉄―巨人）
日本ハムは４０歳のベテラン左腕の節目の登板を迎え、さらに勝利で逆転Ｖへの希望をつなぐことができるか。
（その他のカード）
☆ヤクルト―中日（１８：００・神宮）ヤクルト＝下川、中日＝マラー
☆ＤｅＮＡ―阪神（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ケイ、阪神＝ネルソン
☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝玉村、巨人＝戸郷
☆ロッテ―西武（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝唐川、西武＝与座
☆ソフトバンク―オリックス（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝松本晴、オリックス＝田嶋
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順