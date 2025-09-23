☆日本ハム―楽天（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝孫易磊、楽天＝ハワード

２位の日本ハムは２２日、ロッテに痛い１敗を喫した。２３日にはホームで楽天と対戦する。宮西は２００８年３月２５日の西武戦（札幌Ｄ）でリリーフ登板してから現在８９９登板。９００登板を達成すれば史上４人目となる。過去の３人は以下の通り。

登板数 投 手（所属）

１００２ 岩瀬仁紀（中日）

９４９ 米田哲也（阪急―阪神―近鉄）

９４４ 金田正一（国鉄―巨人）

日本ハムは４０歳のベテラン左腕の節目の登板を迎え、さらに勝利で逆転Ｖへの希望をつなぐことができるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―中日（１８：００・神宮）ヤクルト＝下川、中日＝マラー

☆ＤｅＮＡ―阪神（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ケイ、阪神＝ネルソン

☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝玉村、巨人＝戸郷

☆ロッテ―西武（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝唐川、西武＝与座

☆ソフトバンク―オリックス（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝松本晴、オリックス＝田嶋

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順