¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÅû°æ¤¢¤ä¤á¤¬»¨»ï¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¡Ø¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤£Ö£ï£ì¡¥£³£µ£µ¡Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ³§¤Ç´ù°Ï¤ó¤Ç¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤ë²Ä°¦¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢Çò¤ÈÀÖ¤ÎÌÏÍÍ¤ÎÍá°á»Ñ¤Ç¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍá°á»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤³¤Î¶õµ¤´¶¤È¤¤¤¦¤«Ê·°Ïµ¤¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¼ó¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤ªåºÎï¡×¡Ö¤¢¤ä¤á¤ó¤ÎÏÂÁõ¡¢ÇµÌÚºä¥¤¥Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍá°á¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£