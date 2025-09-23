「大和証券Mリーグ2025-26」、9月22日の第1試合にU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が出場。雀力と運、判断がうまく重なる展開で見事に今期初勝利をオーラス逆転で手にしたが、入場シーンからファンの熱視線を浴びた。

【映像】ツヤツヤにしてサラサラ！ファンに絶賛される瑞原明奈の艶髪

瑞原はMVP経験もあり、昨シーズンまで4年連続で3ケタプラスという実力者。試合中は涼やかな表情が多いが、卓を離れるとユーモアセンスに溢れ、そのギャップに惹かれるファンも多い。

瑞原といえば、サラサラヘアも魅力の一つ。多数の試合に出るMリーグでは、その日ごとに編み込みをいれるなどアレンジも楽しむが、この夜は「これぞ瑞原」というようなストレートヘア。手入れが行き届いているのか、入場シーンで歩くだけでもそのサラサラ具合がわかるほどで、ファンからも「さらさら」「気高く強く美しい女海賊！」「可愛すぎるなあきなまん」「髪サラサラやな」と絶賛されていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

