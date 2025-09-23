『多聞くん今どっち!?』作中アイドルの新曲「Supernova」を使用したPV第1弾解禁 スペシャルボイスドラマ#04も公開
2026年1月より放送されるテレビアニメ『多聞くん今どっち!?』の作中に登場する大人気アイドルグループ・F/ACEによる新曲「Supernova」を使用したPV第1弾が23日、公開された。また、スペシャルボイスドラマとききがたりの最新第4弾が24日配信される。
【画像】本当に同一人物？ジメジメ陰キャで自己肯定感ゼロの多聞くん
本作は、主人公の高校生・木下うたげが家事代行のバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。セクシー＆ワイルドなアイドルの本性が、実はジメジメ陰キャというギャップを持つ多聞くんと、そんな自己肯定感が低い彼を「多聞くんは神！！」と全力でサポートするうたげのドタバタな日常が展開される。
PVでは、推しのためにバイトに励む高校生のうたげと、その最愛の推しである多聞との予想外で衝撃的な対面シーンが描かれている。キラキラ輝くアイドル姿とは裏腹に、実はジメジメ陰キャな一面を見せる多聞。そんな姿を目の当たりにしても、うたげの愛は止まらない。
PV第1弾に使用されている「Supernova」は、作中の大人気アイドルグループ・F/ACEによる新曲で、10月20日に発売予定の第2弾シングル「F/ACE OFF」に収録予定。
スペシャルボイスドラマ第4弾では、PV第1弾でお披露目となった「Supernova」について語りる。第4回は福原多聞（CV. 波多野翔）と甲斐倫太郎（CV. 長岡龍歩）が担当。Aサイドトークではファン待望の新曲「Supernova」について、「F/ACE Liner Talk ”Supernovaを語りつくそう”」と題して、2人が熱く語る。ききがたりで配信されるBサイドトークでは、「F/ACE Liner Talk」の収録を終えて多聞が去った控室での、倫太郎によるひとり反省会が聞ける。彼らの素顔に迫る貴重なコンテンツとなる。
