『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』今夜放送 見どころ紹介 2組が学生たちと前代未聞の挑戦
なにわ男子とAぇ! groupの2組がタッグを組み、23日に放送されるカンテレ・フジテレビ系バラエティー『なにわ×Aぇ!の超（スーパー）合体できるかな？』（後10：00）では総勢12人が2グループに分かれ、学生たちと共に圧巻の“超合体”を披露。お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右と、劇団ひとりが今回の“超合体”を見届ける。このほど番組の見どころが公開された。
【写真】巨大装置制作に挑む道枝駿佑ら
西畑大吾・大西流星・高橋恭平（なにわ男子）、正門良規・小島健・佐野晶哉（Aぇ! group）の6人は、書道パフォーマンス甲子園全国大会優勝校とマーチングバンド全国大会金賞受賞校という強豪校と共に、音楽にのせてダンスと共に作品を書き上げる「書道パフォーマンス×マーチングバンド」の超合体パフォーマンスに挑戦する。
まず6人は2組に分かれてマーチングバンド、書道それぞれの超強豪校の元へ。両校を中継でつなぐと、「書道とマーチングを一緒にやるって聞いたことがない」「音楽に気持ちをのせるのはマーチングも書道も一緒」など、生徒たちからはさまざまな声があがる。そして「完璧なパフォーマンスを作り上げたい」という両校の思いのもと、リモート打ち合わせや合体練習を行うも、途中でさまざまな試練が発生する。
ジュニア時代に経験のあるフラッグを担当することになった西畑と小島は「重い！」「しんどい！」と愕然。大技の練習では西畑にトラブルが。小島も思わず「ヤバい」と弱音を漏らす。グループでドラムを担当する佐野は、6個のドラムを肩から下げるテナードラムに「ナメてたかも！」と大焦り。
書道チームは、大きな文字を書きながらの躍動感が大きなポイント。事前の練習では顧問からダメ出し連発。一方、「100点。線が生きてる」とまさかの褒め言葉をもらうメンバーも。最後は、道枝、長尾、藤原、大橋、末澤、リチャード、岡田、劇団ひとりの前でパフォーマンスを披露。8人は「気合がすごい！」「迫力あるねえ！」と興味津々。「本当に壮大な物語を見ているようでした」（ひとり）、「学生時代に戻ったような気持ちになって、感動しました」（岡田）と語った、圧巻のパフォーマンスに注目だ。
また、道枝駿佑・長尾謙杜・藤原丈一郎・大橋和也（なにわ男子）、末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）の6人は、世田谷学園の秀才集団・物理部とカラクリ装置“セタゴラスイッチ”に挑戦。セタゴラスイッチは毎年学園祭で多くの来場者が楽しみにしている大人気の展示で、文房具や日用品など身近なものを使い、大胆な発想とダイナミックな仕掛けが特徴。しかも今回は、6人とともにサッカー元日本代表・中澤佑二とオリンピック金メダリストで卓球の水谷隼が人間スゴ技装置として参戦。カラクリ装置とスゴ技を組み合わせ、学園全体を使った巨大装置という前代未聞の超合体に挑む。
序盤のカラクリ装置の製作を担当する大橋と長尾は、その仕掛けを見ると「どうやって思いつくん？」と目が点。さらに、ミリ単位のズレで失敗してしまうため、末澤も「相当難しいことをしようとしてる」と途方に暮れる。リチャードは長さ17メートルもある“消しゴムドミノ”を担当することになり呆然とするも、持ち前の集中力を発揮。
大橋、長尾、リチャードそれぞれ成功の道筋が見えると「きてるきてる〜！」「気持ちいい！うれしい！」と手ごたえを感じてくる。そしてサッカー経験者の末澤は、装置と中澤をつなぐ重要な役目を担うことに。道枝も得意なドローン技術を生かしてセタゴラスイッチに一役買う。そしていよいよ本番。「決着の時が来た。がんばるぞー！」と全員で気合注入。絶叫と感動が入り乱れるその衝撃の結末とは。
気心の知れたなにわ男子とAぇ! groupが互いをイジり合ったり励まし合ったりと、随所に見せる仲の良さも見どころの一つとなっている。
