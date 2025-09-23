２国家解決に関する首脳会議で演説するフランスのマクロン大統領＝２２日/Eduardo Munoz/Reuters

ニューヨーク国連本部（ＣＮＮ）フランスをはじめとする西側諸国は２２日、国連でパレスチナ国家の承認を正式に宣言した。パレスチナ自治区ガザ地区の戦闘で最大限の目的を追求し、占領下のヨルダン川西岸地区で入植地の拡大を進めるイスラエルにとって、この動きは国際的な孤立を深めるものとなる。

モナコ、マルタ、ルクセンブルクは、２国家解決に関する首脳会議で、パレスチナ国家の承認を支持すると表明。会議はフランスとサウジアラビアが共同議長を務め、ニューヨークで開かれた。ベルギーも承認を宣言したが、法的効力はイスラム組織ハマスが排除され人質が返還された場合にのみ発生するとした。

会議で演説したフランスのマクロン大統領は国連総会に対し、パレスチナ国家の承認は「イスラエルが平和の中で暮らすことを可能にする唯一の解決策」であり、この承認は「ハマスの敗北」を意味すると訴えた。

フランスの発表の前には、英国、カナダ、オーストラリア、ポルトガルが週末に承認を宣言し、すでにパレスチナ国家を承認している１４５以上の国連加盟国に加わっていた。

しかし米国は会議に出席しておらず、承認を支持していないことから、この動きは主に象徴的なものとなる。

パレスチナ国家承認の動きは、イスラエル国内で激しい反発を招いている。

イスラエルのダノン国連大使は、会議に先立ち記者団に対し、米国とイスラエルは「この茶番劇には加わらない」と述べ、マクロン氏への失望を表明した。

イスラエルのネタニヤフ首相は２１日、国連などの国際会議の場で「イスラエルに向けられた中傷的なプロパガンダ」とパレスチナ国家樹立の呼びかけに対し戦うと表明。こうした呼びかけは「我々の存在を脅かし、テロへの不条理な褒美となる」と非難した。