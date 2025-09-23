特攻隊の問題点を指摘する坂井久能さん＝２１日、横須賀市自然・人文博物館

太平洋戦争末期、旧日本軍が編成した特別攻撃隊（特攻隊）とは何だったのかを考えるイベントが２１日、横須賀市自然・人文博物館で開かれた。元神奈川大学特任教授の坂井久能さんが、同市の野比海岸で極秘裏に進められた海底特攻「伏龍」の実態などを挙げ、「名誉の戦死と美化されたが、実際は『人命の軽視』だった」と指摘した。

特攻隊は、死を前提に敵艦などに体当たり攻撃をする部隊。組織的な特攻は１９４４年１０月、海軍の神風（しんぷう）特攻隊がフィリピン・レイテ沖で米軍艦隊に向けて出撃したのが始まりとされる。

伏龍はバケツ大の機雷を付けた竹ざおを持って海底に待機し、頭上を通過する敵艦の船底を目がけて体当たりするものだった。

隊員が身に着ける潜水具の総重量は約７０キロ。酸素ボンベ２本に加え、「清浄缶」と呼ばれる器具を背負った。缶には吐いた息から二酸化炭素を取り除くための劇薬・カセイソーダが入っていたが、缶に穴が開いて水が沸騰し、隊員が死傷する事故が起きたという。

無謀さは装備にとどまらなかった。軍の上層部は、米軍が上陸前に行う激しい艦砲射撃や空爆によって海底に潜んだ隊員が死ぬだろうと予想しながら、訓練を続けた。

イベントで、坂井さんは旧日本軍の特攻隊について「必ず死ぬ攻撃を、正規軍が組織的・継続的に大規模に行ったのは世界的にも恐らくない」と指摘。伏龍について「多くの殉職者を出したが、氏名も犠牲者数も分かっていない。全体像を国が把握しようとしない問題がある」と批判した。

また、神風特攻隊の出撃を最初に指示した大西瀧治郎中将が「特攻は統率の外道だ」と周囲に話していたことを紹介。「特攻は必ず死ぬ。それを軍の命令として出すと、最終的に天皇にも責任が及ぶ。それを避けるため『命令』ではなく『志願』という形が取られ、名誉や大義を叫び、志願するように仕向けた」と説いた。

隊員の大半は予科練や予備学生などの少年兵だった。坂井さんは「軍や新聞は名誉の戦死と美化して褒めたたえ、民衆も若者が特攻で亡くなったことを美談にし、『神鷲』と英雄視した」と説明。「民衆が『そんなものは駄目だ』と反対していたら、状況は変わっていたかもしれない」と述べた。