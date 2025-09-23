破壊王マイケル・ベイによる『トランスフォーマー』シリーズが最新作に向けた歩みを少しずつ進めているようだ。ロバート・エップス軍曹役を演じたタイリース・ギブソンが復帰を仄めかしている。

ベイは現在、『トランスフォーマー』新作の監督復帰を。米パラマウントもベイ監督復帰版を含めた3本のそれぞれ異なる脚本が進行中だといる。

ギブソンは、シリーズ第1作『トランスフォーマー』（2007）に始まり『トランスフォーマー: リベンジ』（2009）『トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン』（2011）に出演。のインタビュアーより「マイケル・ベイが『トランスフォーマー』に復帰するようですね。あなたも復帰の予定ですか？」と尋ねられると、「先週マイケル・ベイと電話したところです」との回答を見せている。

「いまお伝えできるのはそれだけです」とギブソンは慎重な姿勢を保っているが、隣で映画監督のデオン・テイラーが「何かが起こってるぞ、何かが！」とおどけた口調で重ねている様子からは、何やら含みが感じられる。

ベイが本シリーズにて監督を務めたのは第5作『トランスフォーマー／最後の騎士王』（2017）が最後となり、『バンブルビー』（2018）『トランスフォーマー／ビースト覚醒』（2023）ではプロデューサーとして関与。ベイにとって、およそ10年ぶりのメガホンとなる復帰作に、同じく10年以上ぶりの復帰となるギブソンも加わるとしたら、ほかにも懐かしい面々が集結するチャンスはあるのでは……と期待せずにはいられない。並行して進行中の2本の詳細も含め、今後のアップデートを注視しよう。

Source: