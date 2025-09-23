LOVEBOAT×HELLO KITTY！ギャル全開のキュートなコレクション♡
人気キャラクター「HELLO KITTY」と、LOVEBOATがコラボした新しいスペシャルコレクションが登場！ギャルっぽさ全開のデザインで、キュートさ満点なアイテムが勢揃いしました。個性的なレオパード柄や鮮やかなピンクなど、トレンド感あふれるカラーが特徴。9月中旬から順次販売されるので、ぜひチェックしてみてくださいね！
個性豊かなアイテムが続々登場
今回のLOVEBOAT×HELLO KITTYコレクションは、魅力的なアイテムが勢揃いしています。
MIRROR
SAGARA POUCH
CANVAS TOTE
ピンク、イエロー、ブルーのカラフルな「MIRROR」や、レオパード柄の「SAGARA POUCH」、そしてシンプルで使いやすい「CANVAS TOTE」など、どれもデザインが個性的で使い勝手も抜群です。
価格は3,190円～4,290円（税込）と、手頃な価格で手に入れられるのも嬉しいポイント。
親子でお揃い♡ツーハッチ「ラクシアスリープ」キッズ長袖ワンピース新発売
LOVEBOATとHELLO KITTYの最高のコラボ
BALLOON TOTE
CIRCLE SHOULDERBAG
MESH CAP
KEYRING
LOVEBOATとHELLO KITTYのコラボレーションは、まさに相性抜群。
レオパード柄のアイテムはギャルっぽさ全開で、キティちゃんの可愛さもそのままに、トレンドをしっかり取り入れたデザインに仕上がっています。
バッグやポーチ、キャップ、キーホルダーなど、普段使いにぴったりなアイテムが揃い、毎日のコーディネートが楽しくなりそうです。
イーカムグループのこだわりと品質
イーカムグループは、世界的ブランドと直接ライセンス契約を結び、高品質な商品を提供しているメーカー。ファッションを通じて、より多くのお客様に喜びを届けることを目指しています。
今回のコレクションも、すべて自社で企画から製造まで行い、品質にもこだわり抜いています。お得な価格で手に入る高品質なアイテムは、ファッション好きにはたまらない魅力です。
LOVEBOATのコラボアイテムをチェックしてみて
個性的で可愛いアイテムが揃ったLOVEBOAT×HELLO KITTYコレクションは、9月中旬より販売スタート！
レオパード柄のSAGARA POUCHや、シンプルで使いやすいCANVAS TOTEなど、毎日のコーディネートにぴったりなアイテムが勢揃い。
ぜひ手に入れて、あなたのファッションにキュートさをプラスしてみてくださいね！