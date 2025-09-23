LOVEBOAT×HELLO KITTY！ギャル全開のキュートなコレクション♡

人気キャラクター「HELLO KITTY」と、LOVEBOATがコラボした新しいスペシャルコレクションが登場！ギャルっぽさ全開のデザインで、キュートさ満点なアイテムが勢揃いしました。個性的なレオパード柄や鮮やかなピンクなど、トレンド感あふれるカラーが特徴。9月中旬から順次販売されるので、ぜひチェックしてみてくださいね！

個性豊かなアイテムが続々登場

今回のLOVEBOAT×HELLO KITTYコレクションは、魅力的なアイテムが勢揃いしています。

MIRROR

SAGARA POUCH

CANVAS TOTE

ピンク、イエロー、ブルーのカラフルな「MIRROR」や、レオパード柄の「SAGARA POUCH」、そしてシンプルで使いやすい「CANVAS TOTE」など、どれもデザインが個性的で使い勝手も抜群です。

価格は3,190円～4,290円（税込）と、手頃な価格で手に入れられるのも嬉しいポイント。

LOVEBOATとHELLO KITTYの最高のコラボ

BALLOON TOTE

CIRCLE SHOULDERBAG

MESH CAP

KEYRING

LOVEBOATとHELLO KITTYのコラボレーションは、まさに相性抜群。

レオパード柄のアイテムはギャルっぽさ全開で、キティちゃんの可愛さもそのままに、トレンドをしっかり取り入れたデザインに仕上がっています。

バッグやポーチ、キャップ、キーホルダーなど、普段使いにぴったりなアイテムが揃い、毎日のコーディネートが楽しくなりそうです。

イーカムグループのこだわりと品質

イーカムグループは、世界的ブランドと直接ライセンス契約を結び、高品質な商品を提供しているメーカー。ファッションを通じて、より多くのお客様に喜びを届けることを目指しています。

今回のコレクションも、すべて自社で企画から製造まで行い、品質にもこだわり抜いています。お得な価格で手に入る高品質なアイテムは、ファッション好きにはたまらない魅力です。

LOVEBOATのコラボアイテムをチェックしてみて

個性的で可愛いアイテムが揃ったLOVEBOAT×HELLO KITTYコレクションは、9月中旬より販売スタート！

レオパード柄のSAGARA POUCHや、シンプルで使いやすいCANVAS TOTEなど、毎日のコーディネートにぴったりなアイテムが勢揃い。

ぜひ手に入れて、あなたのファッションにキュートさをプラスしてみてくださいね！