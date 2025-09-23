“癒やし系しろうさぎ”白濱美兎、ふわふわボディが弾ける 「美女地図」企画に登場
俳優でモデルの白濱美兎（18）が、22日に発売された『週刊SPA!』9月30日号に登場した。「美女地図」企画で特集され、港町を舞台にしたグラビアで“癒やし系しろうさぎ”の魅力を存分に披露している。
【写真】ビキニ姿で色白ふわふわボディを披露した白濱美兎
2006年に鳥取県で生まれた白濱は、2023年に「美少女図鑑AWARD2023」で3冠を獲得し注目を集めた。高校時代には“全鳥取県民の妹”というキャッチコピーで人気を博し、以降は各誌の表紙に次々と抜擢されている。今回の撮影では、18歳らしい初々しさと透明感に加え、成長を感じさせる大人びた表情も見せた。
誌面では、ふわふわとした柔らかな雰囲気と弾けるようなボディを生かしたグラビアが展開されており、読者の目を引く仕上がりとなっている。
同号にはこのほか「グラビアン魂」に空峰凛、「推し撮」に音羽美奈が登場。
