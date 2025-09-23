ブレーブスは22日（日本時間23日）、通算147勝のベテラン右腕チャーリー・モートン投手（41）とメジャー契約を結んだと発表した。

モートンは2002年のMLBドラフト3巡目（全体95位）でブレーブスから指名され、08年にメジャーデビュー。翌09年にパイレーツに移籍し、その後、アストロズで17年にワールドシリーズ初制覇。21年にブ軍に復帰すると、同年もワールドシリーズ制覇を果たしている。21年のワールドシリーズでは第1戦に先発も2回に打球を右足首に受け、右腓骨（ひこつ）を骨折。それでも3回途中まで投げ続けたことが話題を呼んだ。

ブ軍には24年まで在籍し、今季はオリオールズに1年1500万ドル（約23億5500万円）で加入。オ軍では23試合で7勝8敗、防御率5・42で、7月末にタイガースに移籍した。ただ、タ軍では9試合で2勝3敗、防御率7・09と振るわず、前日21日にリリースされた。

大リーグ公式サイト「MLB.com」は「41歳の彼の今回のアトランタ復帰は、彼が育ったチームで引退することを意味しています」と自身を育ててくれた古巣で引退するためと報じた。

モートンは19日（同20日）にタイガースの一員としてブレーブス戦に先発も1回1/3を投げ、5安打6失点で降板。同サイトは「2008年のブレーブスで始まった18シーズンのキャリアをあの醜い試合で締めくくるのではなく、より満足のいく結末を描けるはずだ」と記し、ブレーブスが功労者であるモートンの花道を用意したと報じている。