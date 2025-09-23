¡Ö¹ß¤ê¤ë»þ¤Ë¥¤¥¿¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¡×¹ë²÷¤¹¤®¤ëÅêµå¥Õ¥©¡¼¥àÈ¿¶Á¤ÎÆü¥Æ¥ì¿·¿Í½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬ÉñÂæÎ¢¹ðÇò¡Ö¤¿¤Ö¤óµÓ¤¬¡Ä¡×¤âÀä»¿Áê¼¡¤°¡Ö½÷À¥¢¥Ê»Ë¾å£±ÈÖ¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¸Þ½½Íò¤Ë¤¤¤«¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£°Æü¤Îµð¿Í¡Ý¹Åç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£¹ë²÷¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é±Ô¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ëÅêµå¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¤Î¸ø¼°£Ø¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÉÔ»×µÄ¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë»þ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¡Ø¥¢¥á¥Õ¥È¤òÅÁ¤¨¤ë¥¢¥á¥Õ¥È¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£µ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤È¤¿¤Ö¤óµÓ¤¬áÛ¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¹ß¤ê¤ë»þ¤Ë¥¤¥¿¤Ã¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤ÇÃæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤Î¸ø¼°£Ø¤Ç¤ÏËÜÈÖÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÎý½¬¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»Ë¾å£±ÈÖÎÉ¤¤Åê¤²Êý¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢£³£°ËüÄ¶¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ï¡ÖÆü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¥Ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤ÏÆü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¤ÇËè½µÌÚÍË¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î£Î£Æ£Ì¶æ³ÚÉô¡×¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£